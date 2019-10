100 días para enamorarnos, conoce a los protagonistas de la nueva telenovela de Telemundo La cadena anunció este miércoles el inicio de grabaciones de su nueva apuesta estelar en materia de ficción para 2020. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras su reciente participación protagónica en Betty en NY, Telemundo vuelve a confiar en Erick Elías para encabezar su nueva telenovela: 100 días para enamorarnos. La ficción, que ya comenzó a grabarse en los estudios que tiene la cadena de habla hispana en Miami, Florida, es una adaptación de la reconocida historia argentina 100 días para enamorarse que se transmitió el año pasado en Argentina con gran éxito de audiencia. Image zoom Mezcalent La telenovela cuenta con las actuaciones protagónicas femeninas de las actrices mexicanas Ilse Salas y Mariana Treviño, dos rostros nuevos en las pantallas de Telemundo; mientras que el segundo personaje protagónico masculino recae en el argentino David Chocarro, galán habitual en las producciones de la cadena. Image zoom Mezcalent Junto a ellos estarán Humberto Zurita, Hector Suárez Gomís, Sylvia Sáenz, Sofía Lama, Andrés Almeida, Manuel Balbi, Lucas Velázquez y Daniela Bascopé, entre otros. Image zoom Mezcalent "Telemundo siempre tiene como objetivo crear contenido nuevo y relevante para el público de habla hispana de EE. UU. Con 100 días para enamorarnos tenemos historias universales contadas por personajes con los que nos podemos identificar de una manera que entretiene a toda la familia. Estamos muy orgullosos y muy emocionados de traer esta historia a nuestra pantalla", declaró Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, a través de un comunicado. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 100 días para enamorarnos narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden. Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos. A Remedios todo se le junta cuando decide separarse de su actual marido y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurra ese tiempo, deberán decidir si mantendrán o no el matrimonio. La telenovela se estrenará el próximo año por Telemundo en horario estelar. Advertisement

