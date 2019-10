10 actrices perfectas para protagonizar la nueva versión de La madrastra By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Como parte de su Fábrica de sueños y tras La usurpadora, Cuna de lobos y Rubí, Televisa adaptará en formato serie la exitosa historia que protagonizó en 2005 Victoria Ruffo. Si bien no será nada fácil igualar el trabajo que realizó hace 14 años la también heroína del melodrama Corona de lágrimas, estas 10 talentosas actrices podrían ser excelentes opciones para encabezar la nueva versión de La madrastra. Empezar galería Gaby Spanic Image zoom Mezcalent La actriz venezolana ha dado vida a mujeres de carácter fuerte a lo largo de su exitosa carrera artística en telenovelas como Prisionera (2004), Tierra de pasiones (2006) o Emperatriz (2011) por lo que tiene la experiencia necesaria para poder bordar un personaje como este tan demandante a nivel emocional. Advertisement Advertisement Adela Noriega Image zoom Mezcalent Alejada de la televisión desde 2008, La madrastra podría ser la historia perfecta para que la actriz mexicana se animara por fin a regresar a las telenovelas. ¿Por qué no? Erika Buenfil Image zoom Mezcalent La actriz mexicana se merece, sin duda, un nuevo protagónico luego de haber batido récords de audiencia en 2012 en México como protagonista del exitoso melodrama de Televisa Amores verdaderos. Advertisement Daniela Castro Image zoom Mezcalent Las villanas han sido su fuerte, pero La madrastra es una historia que podría encajar a la perfección con el inmenso talento que ha demostrado tener la actriz mexicana. Lucero Image zoom Mezcalent La actriz mexicana ya manifestó su interés por protagonizar una de las historias de Fábrica de sueños siempre y cuando no tenga que hacer escenas subidas de tono y no parece que La madrastra las vaya a tener así que la ficción podría irle como anillo al dedo a la cantante. Sonya Smith Image zoom Mezcalent El nombre de la actriz venezolana está sonando muy fuerte en Internet para encabezar la ficción y, sin duda, sería una excelente opción. Advertisement Advertisement Advertisement Silvia Navarro Image zoom Mezcalent Talento no le falta a la protagonista de exitosas telenovelas como Mi corazón es tuyo y Caer en tentación para ser la nueva ‘madrastra’. Laura Flores Image zoom Mezcalent Ahora que está de regreso en Televisa, la actriz mexicana sería también una excelente opción para adentrarse en la piel del personaje que hace casi 15 años interpretó Ruffo. Susana González Image zoom Mezcalent La actriz mexicana tiene más o menos los mismos años que tenía Victoria cuando encabezó La madrastra. Advertisement Advertisement Advertisement Aracely Arámbula Image zoom Mezcalent La protagonista de exitosos melodramas como La patrona o La doña acaba de finalizar su contrato de exclusividad con Telemundo por lo que La madrastra podría ser una buena opción para regresar por todo lo alto a Televisa. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

