Close

Share Lo Último Actores que se convirtieron en directores Actores que se convirtieron en directores Muchos actores han logrado el reconocimiento y la fama; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que amplíen sus horizontes en otras facetas como la dirección. Así, algunos han sido tan exitosos que ahora son identificados por la calidad de sus filmes. Algunos siguen combinando ambas profesiones en una misma cinta. Aquí descubrirás a algunos histriones que se han convertido en directores. ¡Te sorprenderás! Lee Más Next Anuncio

Close Close Login

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.