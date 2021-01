Close

¿Quién era Nasim Najafi Aghdam? La mujer que fue identificada como la responsable del tiroteo en las oficinas de YouTube el martes era creadora de contenido de la plataforma. Según informes, Aghdam le había declarado la guerra al gigante de los videos en linea debido a la desmonetización de su contenido, que se enfocaba en el estilo de vida vegano, el sistema político en Irán y una mezcla extraña de parodias musicales.

