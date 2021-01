Malillany Marín

Close

Share Lo Último Celebridades que han tenido problemas con la prensa Celebridades que han tenido problemas con la prensa La prensa suele ser parte fundamental de los famosos a lo largo de su carrera; ya sea para difundir su trabajo, reseñar situaciones importantes o bien, dejar al descubierto su vida privada. Sin embargo, esta mancuerna no siempre resulta virtuosa y, por momentos, las celebridades estallan contra los medios de comunicación por razones diversas. En casos extremos, ha habido insultos verbales o agresiones físicas. Te damos a conocer al unos casos ¡Quedarás impactado! Lee Más Next Anuncio

Close Close Login

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.