Close

Share Lo Último ¡El Recluso ya llegó! ¡El Recluso ya llegó! El Recluso es la nueva teleserie de Telemundo. Una thriller carcelario estelarizado por Ana Claudia Talancón e Ignacio Serricchio. La drama se centra en Lázaro Mendoza, un ex marine que ingresa en una prisión de máxima seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos para investigar el secuestro de la hija de un destacado juez estadounidense. Esta decisión tendrá serias consecuencias para Mendoza ¡Es sorprendente! Lee Más Next Anuncio

Close Close Login

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.