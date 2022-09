¿Te gustan las arepas? Prepáralas al estilo de Ximena Duque La otrora actriz Ximena Duque compartió con People en Español su receta secreta para preparar unas riquísimas arepas. ¡Toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque dejó más que claro que no solo es buena actriz y una exitosa empresaria también es una diestra cocinera. La sexy colombiana compartió en exclusiva con People en español su receta secreta para preparar unas riquísimas arepas. ¡Pero qué fácil! INGREDIENTES MASA 1 1/2 de harina de maíz 1 taza de agua caliente 1 taza de leche Queso rallado al gusto Sal al gusto 2 cucharadas de mantequilla derretida INGREDIENTES PARA EL RELLENO 'HUEVOS PERICO' Cebolla al gusto Tomate al gusto Mantequilla al gusto 4 huevos PREPARACIÓN RELLENO Picar la cebolla y el tomate y freírlos con mantequilla a una sartén, agregar sazonador junto a los 4 huevos, se revuelven todos los ingredientes. Se abre la arepa ya cocida por la mitad y se rellena con los huevos perico y listo. ¡Buen provecho!

