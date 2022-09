Receta de tacos de sardina con guacamole ¡que está como para chuparse los dedos! Este plato es bueno, bonito y barato y además se prepara en un segundo, ni siquiera necesitarás una sartén ¡mira! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir tacos de sardina Credit: Cortesía Wild Planet Wild Sardines Mucho se habla estos días de los "superalimentos" o comidas cargadas de proteínas, vitaminas o minerales que por siglos hemos tenido a disposición pero que han sido ignoradas en muchos lugares. Entre ellas están frutas y verduras que ahora gozan de gran popularidad, como las tunas, la papaya o las semillas de chía. Otra de ellas es la sardina. El delicioso pescado que es bueno, bonito, barato y lleno de minerales. Las sardinas tienen un alto contenido proteínico con calcio, fósforo y hierro, entre otros nutrientes, además de Omega 3 y la encima Q10. Por si fuera poco, las sardinas se encuentran en la parte más baja de la cadena alimenticia por lo cual su consumo es sustentable y no constituye un riesgo a otras especies. Ya sea enlatadas o frescas y asadas son deliciosas en platillos estilo español o mexicano. Con picante, en aceite, en tacos, en sándwiches o en cóctel. ¡Aquí te compartimos una rica receta de tacos de sardina con guacamole, cortesía de Wild Planet Wild Sardines que te va a encantar! Ingredientes Mayonesa son sabor sriracha 3 tortillas suaves de maíz 1/2 taza de guacamole 1 rábano lavado y rebanado delgadito 1 lata de filetes de sardina Wild Planet Wild Sardines Skinless & Boneless en agua (o similar) 1/2 taza de col o repollo morado lavado y rebanado finamente 1/4 taza queso fresco 1/4 taza de cilantro lavado y picado 1 limón verde Instructiones: -Untar la mayonesa con sabor a sriracha mayo —cantidad al gusto— en cada tortilla.

-Añadir el guacamole, rebanadas de rábano, las sardinas Wild Planet Wild Sardines sin piel ni huesos (o similares), el repollo o col morada, el queso fresco, el cilantro picado para rellenar el taco.

-Añadir unas gotitas de limón verde y servir.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Receta de tacos de sardina con guacamole ¡que está como para chuparse los dedos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.