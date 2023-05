Tacos de pastor con pollo al estilo del chef Rick Martínez, ¡para chuparse los dedos! El autor del libro Mi cocina celebra su herencia mexicoamericana con este riquísimo platillo que en lugar de ser hecho con carne puerco se prepara con pollo, ¡mira qué fácil! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rick Martinez Credit: Cortesía Topo Chico Hard Seltzer Para crear su bestseller Mi cocina (Clarkson Potter) el chef Rick Martínez recorrió tierras mexicanas de Sur a Norte y de Este a Oeste cubriendo los 32 estados del país. El viaje de más de 20,000 millas y por 156 ciudades quedó plasmado en el recetario que incluye todo tipo de delicias, desde caseras y sencillas, hasta más elaboradas, pero todas llevan la herencia ancestral de dichas tierras. "Soy mexicoamericano, nací en Austin, TX. Mis abuelos eran de Torreón y Monterrey afirma a People en Español el dos veces nominado el nominado al prestigiado James Beard Award y quien también colabora frecuentemente con el diario The New York Times y The Food Network. "Yo quería viajar por el país pasa entender la cocina la gente y el país pero también entender mi país en la cultura del país". "Quise crear una versión más sencilla [de tacos al pastor] hecha con pollo rostisado que puedes conseguir en el supermercado y una salsa pastor que ¡es realmente buena!", prosigue el graduado Grand Diplôme del prestigiado French Culinary Institute, quien recientemente se asoció con Topo Chico Hard Seltzer para compartir dos de sus deliciosas recetas para celebrar el Cinco de Mayo. Dicha colaboración también incluye una receta de esquites fritos. Además, para celebrar la ocasión se sorteará un viaje a Puebla México para que el ganador/a pueda conocer el lugar donde se libró la batalla del Cinco de Mayo, que da origen a esta gran celebración. Rick Martínez Credit: Cortesía Topo Chico Hard Seltzer SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Aquí está la receta de tacos al pastor con pollo del chef Rick Martínez! Pollo al pastor Ingredientes: 4 chiles guajillos desvenados, sin tallo; cortados en pedazos pequeños 3 chiles morita desvenados y sin tallo. Para menos picante usar la mitad de la porción 3 dientes de ajo pelados ¾ taza de caldo de pollo en polvo concentrado o caldo de pollo 1/3 taza de jugo de naranja fresca 3 cucharaditas de achiote en pasta 2 clavos enteros 1 cucharadita de miel de agave o de abeja 1 cucharadita de sal, más un poco más para sazonar el caldo de pollo 2.2 libras de pollo rostizado desmenuzado, sin huesos Tortillas de maíz para acompañar Cebolla picada Cilantro picado Rebanadas de limón verde Método: Calentar las tortillas y alistar la cebolla y el cilantro picados, los limones y la salsa de chile habanero. En una licuadora colocar los chiles, los ajos, el caldo de pollo, el jugo de naranja, la pasta de achiote los clavos, la miel y la sal y molerlos bien hasta quedar una mezcla bien incorporada —aproximadamente 1 minuto a velocidad alta. En un tazón grande colocar el pollo desmenuzado y el puré de chiles y especias licuadas. Mezclar y cubrir bien tofo el pollo. Probar y sazonar con más sal, si es necesario. Reservar caliente para poder armar los tacos. Para preparar los tacos: Rellenar cada tortilla caliente con pollo al gusto, añadiendo cebolla y cilantro encima. Colocar los tacos en un plato individual acompañados con el limón a un lado. Comer con la salsa cruda de piña y chile habanero al gusto. ___ Salsa cruda de piña con chile habanero Ingredientes: 2 tazas de piña madura y pelada, finamente picada (aproximadamente la mitad de una piña mediana) ½ cebolla morada picada finita 1 chile habanero desvenado sin semillas y tallo 1 diente de ajo picado fino 3 cucharadita de cilantro, reservando algunas hojitas para colocar encima la hora de servir 3 cucharaditas de jugo de limón verde 6 sal gruesa de mar Método: En un tazón mediano mezclar la piña con la cebolla, el chile el ajo y cilantro picados, el limón y la sal. Tapar el tazón de la salsa y refrigerar hasta que sea momento de servir los tacos.. TIP: La salsa se puede hacer hasta con 8 horas de anticipación.

