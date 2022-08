Juan Manuel Barrientos, juez de Top Chef VIP, te dice cómo prepara un sándwich cubano ¡con los sobraditos de la nevera! El juez de Top Chef VIP te dice cómo preparar este bocadillo con los sobraditos de la nevera y además nos dice cómo ayudar a una buena causa ¡mira! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir sandwich cubano chef juan manuel barrientos aprovecha las sobras Credit: Cortesía Hellman's El chef Juan Manuel Barrientos está de moda. Su debut como uno de los tres jueces del exitoso reality Top Chef VIP de Telemundo que conduce la colombiana Carmen Villalobos lo tiene en los cuernos de la luna. Además están sus dos estrellas Michelin que lo han colocado en el top culinario. Recientemente el líder de los restaurantes El Cielo en Washington, D.C., y Miami, FL, se unió a la marca Hellman's para convertirse en el anfitrión de Fridge Night un programa dirigido al público hispano para crear recetas de platillos con los ingredientes y alimentos que hayan sobrado de la semana y que todos podamos aprovecharlos. "¡Hellmann's y yo creemos que la comida es demasiado buena como para desperdiciarse! Podemos utilizar los ingredientes que ya tenemos en casa, sin sacrificar sabor", explica el chef Barrientos a People en Español. "Me he unido a Hellmann's [para] inspirar a los Hispanos a ponerse creativos en la cocina con las "flexitas" y así usar alimentos que les hayan sobrado e ingredientes cada semana". "Otro aspecto que me atrajo mucho a este proyecto es que por cada reto Fridge Night que se complete, Hellmann's donará el equivalente a una comida a quien más lo necesite a través de un programa existente de donaciones con Feeding America", prosigue, "¡así que aquí todos ganamos!". Las recetas del chef van "desde chilaquiles y mulitas hasta sandwiches a la cubana, y muchos platillos más", asegura. "No solo podrán hacer de todo en la cocina, sino que también se ahorrarán tiempo y dinero al utilizar ingredientes que ya tienen en casa". Según estimados, en Estados Unidos se desperdicia aproximadamente el 40% de todos los productos alimenticios que circulan en el país. La vivienda promedio suele perder unos $1,229 anuales en alimentos. Chef Juan Manuel Barrientos Credit: Cortesía Hellman's SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Receta de sándwich cubano del chef Juan Manuel Barrientos Ingredientes: La baguette y el pan cubano son los preferidos para este bocadillo, pero también puedes usar cualquier tipo de pan para preparar sándwiches. Usa cualquier tipo de vegetales que tengas disponibles en casa. Los pepinillos en vinagre son los clásicos pero también puedes experimentar con vegetales tales como pepinos o pimientos rojos. Añádele la proteína que más te guste o tengas a mano, como la carne de pollo asada, jamón y queso suizo. Añádeles el toque mágico de la mayonesa Hellman's (o similar) y mostaza. Preparación: Mezcla todos los ingredientes y añádeles la mayonesa y la mostaza. Añade una capa de pepino, la carne, el jamón y el queso. Pon mayonesa o mantequilla en el exterior del pan. En una sartén caliente coloca el sándwich cerrado y engrasado, caliéntalo de ambos lados para que quede tostadito y el queso se derrita. Come caliente.



Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Juan Manuel Barrientos, juez de Top Chef VIP, te dice cómo prepara un sándwich cubano ¡con los sobraditos de la nevera!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.