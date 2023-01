Rodner Figueroa abre su cocina y prepara junto a su pareja el cocktail "5 gotas" ¿Buscas una receta sencilla para tus invitados este fin de semana? Rodner y Figueroa y su pareja Ernesto Mathies te dicen qué preparar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El diseñador y empresario Rodner Figueroa y su pareja Ernesto Mathies abrió su cocina en exclusiva con People en español para preparar el cocktail 5 gotas. ¡Salud! INGREDIENTES PARA DOS COPAS Poco de hielo 2 Tazas de café expresso 4 medidas de tequila blanco 3 cucharadas de leche condensada PREPARACION Poner todos los ingredientes en una coctelera y listo. ¡A disfrutar!

