Recetas de mocktails para iniciar el año en forma saludable ¡Anótate en la moda de los mocktails: los cócteles sin alcohol! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fáciles de preparar y con infinidad de variaciones, los mocktails son una excelente opción para el 'Dry January', sobretodo después de cenas navideñas y celebraciones de Fin de Año en el que muy seguramente bebimos algunas cocteles de más. El término mocktail hace referencia a las bebidas sin alcohol, una alternativa saludable para iniciar con pie derecho el nuevo año. A continuación, te ofrecemos algunas recetas para disfrutar la bebida de la temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Moscow Mule Mingle Moscow Mule mocktail Credit: Mingle El Moscow Mule de Mingle es una bebida burbujeante de jengibre efervescente y lima. Está elaborado con ingredientes naturales, endulzado naturalmente con azúcar de caña pura y jugos de frutas y bajo en calorías. Piña mojito Waterloo PIna MOJITO-Pineapple Credit: Waterloo Ingredientes: Waterloo Pineapple Sparkling Water, ¾ oz jugo de limón fresco, 4 hojas de menta, 1 rodaja de piña, hojas de menta frescas. Preparación: En un vaso alto tritura la menta con el jugo de limón. Añade hielo al vado y cubre con Waterloo Pineapple. Agítalo un poco y decora con la piña y hojas de menta. Electric Cosmopolitan livener Electric Cosmopolitan Credit: Cortesía Ingredientes: 2 fl oz Three Spirit Livener, 2 fl oz jugo de arándano, 2 cucharadas de jugo de limón, 1/2 cucharada de mermelada de naranja. Preparación: Añade todos los ingredientes en una coctelera llena de hielo, bate y cuela en un vaso frío. Adorna con una rodaja de naranja seca.

