5 recetas de margaritas perfectas para este Cinco de mayo Estas deliciosas combinaciones con jugos frescos de coco, limón o jamaica, tequila o mezcal son perfectas para la ocasión y súper fáciles de preparar ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya sea para celebrar el Cinco de mayo o preparar un rico cóctel de verano, la margarita es deliciosa, refrescante y súper versátil. ¡Prueba estas versiones hechas con jugos frescos e infusiones que son una delicia y se preparan en un santiamén. Margarita de Jamaica 1 oz. Jugo de limón verde ¾ oz. Infusión de Jamaica concentrada ¼ onza triple sec 2 oz. Sombra Mezcal Reposé Modo de preparación Salar el borde del vaso mojándolo con limón y después pasándolo sobre la sale en un plato liso. Reservar. Combinar todos los ingredientes en una coctelera. Sacudir vigorosamente -aproximadamente 1 minuto- colar sobre hielo en un vaso tipo old fashioned. Adornar con una rodaja de limón. Sombra_repose Margarita Credit: Cortesía SOMBRA Mezcal La Margarita más fresca 2 partes de tequila Milagro Silver 3/4 partes de miel de agave* 1 parte de jugo fresco de limón verde Modo de preparación Combinar todos los ingredientes en una coctelera. Sacudir vigorosamente -aproximadamente 1 minuto- colar sobre hielo en un vaso tipo old fashioned. Adornar con una rodaja de limón. * se puede sustituir con sirope de azúcar o simple syrup SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN margarita mas fresca el milagro Credit: Milagro tequila Margarita 1800 de coco 2 oz de 1800 Coconut Tequila .5 oz de jugo fresco de limón verde .5 oz de jugo fresco de naranja .5 oz jarabe de vainilla Modo de preparación Combinar todos los ingredientes en una coctelera. Sacudir vigorosamente -aproximadamente 1 minuto- colar sobre hielo en un vaso tipo old fashioned. Adornar con una rodaja de limón. margarita con coco Credit: Cortesía Margarita picante con jalapeño La Adelita 4 oz tequila La Adelita Blanco 4oz de jugo de naranja fresco 2 oz miel de agave* 2 oz jugo de limón verde y una rodaja para adornar ½ un chile jalapeño machacado Una pizca de cayena y sal kosher o de grano para salar el borde del vaso * se puede sustituir con sirope de azúcar o simple syrup Modo de preparación: Salar el borde del vaso mojándolo con limón y después pasándolo sobre la sale en un plato liso. Reservar. Combinar todos los ingredientes en una coctelera. Sacudir vigorosamente -aproximadamente 1 minuto- colar sobre hielo en una copa champañera. Adornar con una rodaja de limón y una rebanada de chile jalapeño. Margarita con chile jalapeno Credit: La Adelita Tequila Margarita de mango 1 1/4 oz de tequila 1 oz de Triple Sec 1 1/2 oz de jugo de limón 1 cucharada de azúcar 1 trocito de mango para adornar Modo de preparación: Licuar todos los ingredientes en una licuadora con hielos hasta que se deshagan el mango y el hielo, quedando como escarcha o tipo "frozen". Salar el borde del vaso mojándolo con limón y después pasándolo sobre la sale en un plato liso. Reservar. Decorar con una rodaja de mango

