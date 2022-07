¿Cómo hacer una tortilla española sencilla? Dr. Gerardo L. Beauchamp El Dr. Gerardo L. Beauchamp compartió su receta sencilla para hacer una tortilla española Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dr. Gerardo Beauchamp torta Credit: Cortesía El doctor Gerardo L. Beauchamp, el dentista de estrellas como Adamari López y Carlos Adyan, comparte en exclusiva su sencilla receta para hacer una tortilla española. ¡Tomen nota! Tortilla española Para una olla o "tortillera" de 7" diametro: 7 papas 2 cebollas 7 huevos Sal Pimienta blanca Cocinar las papas y la cebolla en aceite de maiz (a fuego medio-alto, en olla grande de 11" diametro) hasta que la papa esté cocinada. Retirar del fuego y escurrir el exceso de aceite. Poner la mezcla de papas y cebolla cocinada en un bowl. En otro bowl batir los huevos y añadir sal y pimienta a gusto. USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Combinar los huevos condimentados al bowl de papas y cebollas y mezclar bien. Tranferir dos cucharadas de aceite a una olla de 7" diametro y poner a fuejo bajo. Vertir la mezcla de huevos, papas y cebolla y cocinar por cada lado aproximadamente 4 a 5 minutos por lado. Para una olla de 11" usar 10 papas y 3 cebollas con 10 huevos. Freir las papas en 2 tandas. Terminar en el broiler si no se quiere invertir. ¡Buen provecho!

