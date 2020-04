¿Cómo preparar pastelitos de guayaba y queso crema en casa? ¡Aquí la receta! Los crujientes pastelitos de guayaba y queso crema se convertirán en tu postre favorito para compartir en familia por su delicioso sabor y cremosa textura. Prepáralos en casa. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay una forma de viajar sin moverse de su casa y es a través de recrear tradicionales recetas. Tal es el caso de los pastelitos de guayaba y queso crema que combinan exquisitamente dulce y salado. Antes de preparar este delicioso postre de raíces caribeñas, en aproximadamente una hora, es necesario estar claro en los dos diferentes tipos que existen: los triangulares, que son de guayaba y queso, y los rectangulares, que solo tienen guayaba. El The New York Times recientemente compartió una receta de pastelitos sacada del libro Paladares: recetas de restaurantes privados, cocinas caseras y calles de Cuba de Anya von Bremzen, que reproducimos a continuación. INGREDIENTES 1 huevo grande Una pizca de sal 2 hojas de hojaldre (aproximadamente 8 onzas cada una) Harina 1/2 taza de mermelada de guayaba ¾ taza de queso crema ablandado a temperatura ambiente 2 cucharadas de azúcar Image zoom (Photo by Romulo Yanes/Condé Nast via Getty Images) PREPARACIÓN PASTELES DE GUAYABA Y QUESO CREMA 8 unidades Calentar el horno a 375 grados. Batir el huevo con una pizca de sal y reservar. En un tazón, combinar el queso crema con las 2 cucharadas de azúcar. En una superficie rociada con harina, enrollar las hojas de hojaldre en 8 rectángulos de 3 pulgadas de ancho y 4 de largo y colocarlos sobre la bandeja para hornear. Untar la pasta de guayaba y ½ cucharada de la mezcla del queso crema encima de la mermelada por hojaldre. Doblar una esquina hacia la esquina opuesta para formar ocho triángulos. Sellar los triángulos cerrándolos con los dientes de un tenedor. Antes de hornear, cepille la parte superior con el huevo batido y espolvoree con azúcar. Hornee los pastelitos hasta que estén inflados y dorados, por unos 15 minutos. Servir a la deseada temperatura. Advertisement

