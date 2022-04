5 cócteles perfectos para celebrar la Pascua ¡Que no falten en tu mesa estos deliciosos y festivos cócteles con los sabores y los colores de la primavera! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La llegada de la primavera es motivo de festejo por el arribo de las flores y el buen clima. Y uno de los momentos preferidos de la temporada es el Día de Pascua donde la familia se reúne alrededor de la mesa para celebrar con platillos especiales, postres y bebidas. Lógicamente los niños gozan con canastas de pascuas y decoradno huevitos de colores. Para los adultos los cócteles son el acompañante perfecto para la ocasión y además le dan un toque de colorido a la mesa. Aquí te presentamos cinco recetas de cócteles que harán sus celebraciones de Pascua —y cumpleaños, fiestas y brunch— más especiales, ¡salud! Margarita de tuna Cazadores - Front - Prickly Pear Margarita Credit: Cortesía: Tequila Cazadores Ingredientes: 1 ½ Tequila Cazadores Blanco (o similar)

¼ oz. licor St. Germain (o similar)

1 oz. jugo de limón verde

3/4 oz. néctar de agave

1 oz. puré de tuna fresca

Sal para el borde del vaso Método:

Escarchar el borde del vaso donde serviremos el cóctel. Añadir todos los ingredientes a una coctelera y agitar con hielo fresco. Servir en el vaso escarchado sobre más hielo fresco y adornar con una rodaja de limón. To have and to hold To have and to hold UNA vodka Credit: Cortesía UNA Vodka Ingredientes: .75 oz UNA Vodka (o similar)

.25 oz elderflower liqueur (o similar)

4 oz champaña tipo brut Método: Helar una copa champañera de boca ancha o alta (tipo flauta). Añadir el vodka, el licor y al final la champaña. Adornar con una flor (que sea comestible, opcional). Airmail BACARDI Airmail Credit: Cortesía: Bacardí Ingredientes: 1 o.z. BACARDI Añejo Cuatro Rum (o similar)

½ oz. jugo de limón verde o lima

½ oz. miel de abeja

1 ½ oz. Prosecco Martini & Rossi (o similar) Metodo:

Colocar los tres primeros ingredientes en una coctelera con hielo fresco y agitar bien. Colar dos veces y servir en una copa champañera alta. Añadir un chorrito de prosecco y adornar con una cascarita de naranja más una estampilla postal (opcional). Margarita con chiles jalapeños Margarita con jalapeños de tequila Cazadores Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredients: 1 ½ part Tequila Cazadores Blanco (o similar)

½ part Premium Triple Sec

½ part néctar de agave

1 oz. jugo de limón verde fresco

1 rodaja de chile jalapeño Método:

Combinar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar y servir en un vaso sobre más hielo fresco. Adornar con rodajas de limón, rebanadas de chile jalapeño fresco y sal escarchada en el borde del vaso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuatro Smash BACARDI Cuatro Smash Credit: Cortesía: Bacardí Ingredientes: 1 ½ oz. Ron BACARDÍ Añejo Cuatro (o similar)

1 oz. ST-GERMAIN® Elderflower Liqueur (o similar)

1 oz. jugo de toronja roja

1 oz. agua tónica

ramita de menta fresca

hielo Método:

Combinar los tres primeros ingredientes en una coctelera con hielo fresco y agita. Colar y servir en un vaso tipo highball con más hielo fresco. Añadir un chorrito de agua tónica. Decorar con la cáscara de la toronja y una ramita de menta fresca.

