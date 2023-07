Exclusiva: La Frontera with Pati Jinich: "Es una celebración de las comunidades fronterizas" La chef mexicana regresa con la segunda temporada del aclamado show de PBS que explora la gastronomía y cultura de la frontera México-Estados Unidos ¡no te la puedes perder! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pati Jinich, la aclamada chef mexicana, regresa a la cadena PBS con la segunda temporada del show La frontera with Pati Jinich que además de mostrar deliciosas recetas de la región también busca correr el velo y mostrar la rica y vibrante cultura fronteriza. "Es una exploración y una celebración de las comunidades fronterizas que en verdad son binacionales, biculturales, en como un tercer país", explica la anfitriona del programa quien ha sido nominada a los premios Emmy y James Beard por sis contribuciones a la gastronomía y su difusión y de cuyo cuello cuelgan múltiples medallas y honores. "Esta es una tercera cultura es donde México y Estados Unidos se encuentra de una manera tan intensa y tan bella", asegura la anfitriona del exitoso programa culinario Pati's Mexican Table, que lleva 11 temporadas al aire. "En la primera temporada fuimos [a] a la frontera entre Texas y México. Desde el paso Ciudad Juárez, hasta Brownsville", explica Jinich. "A diferencia de Pati's Mexican Table la frontera es una docuserie de una hora entera [que] es una programa periodístico, más profundo, con más sustancia en cuanto a las historias". Pati Jinich Credit: Cortesía: PBS En el programa la chef, escritora y madre entrevista a múltiples personas a ambos lados de la frontera y muestra la preparación de deliciosos platillos locales, como los tacos de pulpo o los hot dogs estilo Sonora, también descubre el origen de la mundialmente famosa ensalada César. Pati Jinich Credit: Cortesía: PBS ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN PARA RECIBIR LAS NOTICIAS MÁS FRESCAS! ¡Mira arriba la entrevista completa con la chef Pati Jinich sobre la segunda temporada de su programa La Frontera with Pati Jinich donde además nos enseña cómo preparar una deliciosa paloma con mandarina, chile y tequila ¡para la mamá audaz!!

