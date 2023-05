Pan francés relleno de chocolate caliente y crema de malvaviscos ¡delicioso! Si quieres consentir a alguien muy especial en el desayuno entonces tienes que probar esta deliciosa receta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de la Madre, el cumpleaños de alguien o simplemente un aniversario especial son ocasiones perfectas para llevarle a esa personita especial en tu vida un desayuno en la cama. Y qué mejor que un plato de delicioso pan francés. De esta receta existen muchísimas variantes, algunos van rellenos, otros simplemente cubiertos con fruta y miel. Pero todos son igualmente deliciosos Aquí te presentamos esta receta** que va rellena de una crema hecha con malvaviscos ¡deliciosa! tostadas francesas rellenas de chocolate caliente Credit: Cortesía Savor recipes Ingredientes para el relleno de crema de malvavisco: 1/2 taza de yogur griego natural con toda la grasa 1/2 taza de crema de malvavisco 1 cucharadita de extracto de vainilla Ingredientes para el pan francés: 8 rebanadas de pan de corte grueso como challah, sourdough o francés 1/2 taza de leche entera 2 huevos grandes 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar 2 cucharaditas de azúcar en polvo 1 cucharadita de extracto de vainilla Pizca de sal 1 cucharada de mantequilla sin sal Para adornar el pan francés (toppings): Salsa de chocolate Malvaviscos Chispas de chocolate Crema batida Moras, frambuesas, fresas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Método: Preparar el relleno: en un tazón pequeño, mezclar el yogur, la crema de masmelos y la vainilla hasta obtener una consistencia para untar. Preparar las tostadas de pan francés: Untar una cuarta parte del relleno de crema de malvavisco en una capa gruesa sobre una rebanada de pan y cubrir con otra rebanada de pan, formando un sándwich. Repetir con el pan restante para hacer 4 sándwiches. En un tazón mediano, mezclar la leche, los huevos, el cacao en polvo, el azúcar en polvo, la vainilla y la sal. Sumergir los sándwiches en la mezcla de leche y huevo, cubriéndolos por completo. En una sartén grande a fuego medio, calentar la mantequilla. Una vez que la sartén esté caliente, colocar los sándwiches en la sartén y cocinar por ambos lados durante 2 a 3 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Dependiendo del tamaño de tu sartén, cocina en porciones individuales. Servir y agregar el topping de tu preferencia. **Cortesía de Savor Recipes.

