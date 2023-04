¡Receta perfecta para niños! 'monstruos' hechos con aguacate Este rico bocadito se prepara con aguacates frescos y huevo, ¡mira qué fácil! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La temporada de cuaresma nos trae platillos que se preparan con pescados, verduras y poca o ningún tipo de carne. Es una época ideal para probar algo nuevo que quizá pase a formar parte de nuestra dieta diaria. Es además un buen momento para introducir nuevos sabores y platillos en la familia, especialmente con los menores de edad. Aquí te presentamos una receta rápida, económica y fácil de preparar de monstruos de aguacate. Regularmente se prepara con un poquito de jamón, pero si la estás preparando para la cuaresma o a tus hijos no les gusta el jamón puedes omitir dicho ingrediente sin problemas. Ingredientes: 6 huevos

1/2 taza de leche descremada

1 aguacate fresco maduro, cortado a la mitad, sin semilla, pelado, cortado en cubos y congelado

1 taza de hojas de retoños de espinaca, compacta

1/2 cdta. de polvo para hornear

4 oz. de jamón magro rebanado, cortado en cubos (omitir este ingrediente si estás preparando esta receta para la cuaresma) monstruos de aguacate Credit: Cortesía Saborea Uno Hoy Instrucciones: Precalentar el horno a 375 °F. Pon 12 moldes de papel de aluminio para muffins en una bandeja para muffins con doce espacios de 2 1/2 pulgada. Colocar los huevos, la leche, el aguacate, la espinaca y el polvo para hornear en un procesador de alimentos. Procesar a velocidad alta hasta que el aguacate y la espinaca se combinen y formen una textura suave, revuelve en jamón. Con una cuchara, llenar 1/4 de cada molde para muffin con la mezcla. Hornear de 20 a 24 minutos, hasta que los bocaditos estén cocidos por dentro y ligeramente dorados. Retirar del horno y deja enfriar. Servir de inmediato o colócalos en una bolsa de plástico con cierre (o en un recipiente hermético) y guardar en el refrigerador hasta por 2 días. Notas & tips: Se pueden servir fríos o recalentados 15 segundos en el microondas sin el papel de aluminio para servirlos tibios.

