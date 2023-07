Michelle Posada presenta su nuevo libro ¡y comparte su receta de pastel de plátano y pollo! Exclusiva: La actriz e influencer venezolana fundadora presenta En la cocina con Michi, ¡y revela algunos de sus mejores trucos gastronómicos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz e influencer Michelle Posada está de manteles largos por el lanzamiento de su nuevo libro En la Cocina con Michi: 30 recetas saludables y deliciosas, donde la también mamá comparte algunos trucos que han consagrado a su restaurante Michi's como uno de los favoritos de los fans en el sur de la Florida. "Soy una apasionada por la cocina y el cuidado del cuerpo y la salud, pero quiero que los lectores conozcan la historia de cada uno de esos platos que me convirtieron en quien soy hoy en día y en las bendiciones que recibo con cada buen review en mi restaurant", afirma la creadora de los productos Michi's Wellness —que incluye el té Michi's Skinny Detox y el té Mamacita Detox— sobre la publicación. Aquí los lectores encontrarán alternativas para todas sus comidas incluyendo postres, bebidas y comidas para niños, con adaptaciones a diferentes tipos de dieta incluso para aquellos que son intolerantes a algunos elementos como el gluten. Aquí Michelle Posada comparte su receta de pastel de plátano y pollo, tomada directamente de su nuevo recetario. "En Michi's, el pastel de pollo es la versión más popular que hicimos con mi querido chef Yisus en el programa Despierta América (Univision) hace unos años", explica a People en Española la autora. "Fue un éxito en pantalla y todavía hay personas que me piden la receta del pastel de plátano que vieron en el programa". Portada del libro En la Cocina con Michi: 30 recetas saludables y deliciosas (ISBN 979-8391451587), que ya está a la venta: Michelle Posada Credit: Cortesía Alieen Abella "[La comida] no solo es darle combustible al cuerpo, es aprovechar la cocina como un punto de reencuentro con personas queridas", afirma la también anfitriona de un podcast sobre la magia de cada platillo y su poder para reunir a la familia alrededor de la mesa. "[Se trata de] crear recuerdos en los que puedan usarse todos los sentidos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIchelle Posada Credit: Cortesía Aileen Abella ¡Mira arriba la entrevista exclusiva con la Michelle Posada! Receta de pastel de plátano y pollo de Michelle Posada: Ingredientes (6 raciones) 8 plátanos maduros 1 pimentón rojo 1 pimentón verde 3 dientes de ajo 1 pizca de cilantro 4 pechugas de pollo 1 cucharada de pasta de tomate 2 ½ tazas de caldo de pollo 2 tazas de queso mozzarella 1 taza de queso parmesano Sal al gusto Preparación del pollo mechado Poner el pollo en una olla con agua, sal y el laurel Que hierva hasta cocerse Luego esperar que se enfríe y desmechar. ¡Recuerda el truco de desmechar en la batidora! Reservar el caldo para la preparación siguiente. Luego, en un caldero, sofreír todos los ingredientes, verter el caldo del pollo y la pasta de tomate Agregar el pollo ya mechado, cocinar por 20 minutos y añadir el cilantro al final Método para cocer los plátanos: Pelar los plátanos Cortar en tajadas gruesas Hornear por 20 – 25 minutos a 375 F Cuando estén listos, aplastar el plátano metiéndolo entre dos tablitas o con aplanadora de plátanos maduros Método para armar el pastel de plátano con el pollo: Hacer capas dentro de un molde rectangular hondo Para armar, pon una primera capa de plátano, sigue con una de pollo y finalmente una de ambos quesos Repetir hasta llegar a la última capa, que debe de ser de plátano y queso Hornear a 375 F por 15 – 20 minutos hasta que se gratine el queso Dejar reposar por una hora Cortar y servir

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Michelle Posada presenta su nuevo libro ¡y comparte su receta de pastel de plátano y pollo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.