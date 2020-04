Ensalada de nopales: la receta secreta de Michelle Galván y su esposo La periodista y su esposo abrieron las puertas de su casa para preparar una deliciosa ensalada inspirada en sus raíces mexicanas. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La presentadora de televisión mexicana Michelle Galván compartió con su esposo Fernando Guajardo una fácil receta para hacer en casa: una deliciosa ensalada de nopales. La pareja participó en un Live desde la intimidad de su cocina, a través de la cuenta de Facebook de People en Español, en el que destacaron que esta ensalada familiar es típicamente un complemento para platos principales de pollo, pescado o carne de res. Según la revista mexicana Muy Interesante, los beneficios de esta planta incluyen mejorar el proceso de digestión y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Además, es un excelente antioxidante natural. Image zoom iStock / Getty Images Plus Ensalada de nopal Tiempo: 15 minutos | porciones: 3 Ingredientes: 3 frascos de nopal ya cocido ó 7 pencas de las hojas frescas 1/4 de cebolla cortada en cubos pequeños ajo al gusto 1 tomate en cubos pequeños 1/2 chile jalapeño verde 2 cucharadas pequeñas de vinagre de manzana 2 cucharadas de aceite de oliva 1 limón exprimido Espinaca y cilantro al gusto Sal y pimienta 1/4 de queso fresco o panela 1/2 aguacate SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la preparación, se parten en tiras el nopal fresco y se hierve en agua con cebolla, ajo y sal. Se debe drenar en un colador el agua y la baba natural del cactus. Luego, se mezclan la cebolla, tomate, un toque de chile, cilantro, un ajo y espinacas, todos cortados bien finitos. Se le agrega dos cucharadas de vinagre de manzana, zumo de limón, sal de mar, dos cucharadas de aceite de oliva y pimienta al gusto. Finalmente se adereza la ensalada y se mezclan todos los ingredientes. Al final se agregan trozos de aguacate encima de la mezcla y el queso rallado con una ramita de cilantro como decoración. Advertisement

Close Share options

Close View image Ensalada de nopales: la receta secreta de Michelle Galván y su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.