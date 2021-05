6 cócteles perfectos para refrescarte este verano Margaritas de blueberry, mojito de guayaba y limonada con vodka ¡mira esta deliciosa y novedosa lista de cócteles que animarán tu fiesta veraniega o barbeque en un instante! Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Coco Conga 2 oz. run Bacardí Superior o similar

1 oz. jugo de lima

12 hojas de menta

2 tsp. azúcar blanca refinada

1 oz. club soda

Un chorrito de ron Bacardí sabor Coco Instrucciones: Colocar el ron blanco, el jugo de la lima y la menta en un vaso de highball. Con una cuchara de mango largo o especial para cócteles moler la hojita de menta para que suelte su sabor y aceites. Añadir hielo casi hasta el tope del vaso y mezclar. Añadir un chorrito de club soda y finalizar con el ron de coco . coco conga Credit: Cortesía BACARDI Margarita de mora o blueberry 10-12 moras o blueberries

1/4 de onza de néctar de agave

1/4 de onza de jugo de lima

1/2 onza de Cointreau

2 onzas de tequila Cincoro Reposado o similar Instrucciones: En una coctelera machucar las moras. Añadir el néctar de agave, el jugo de lima uy el Cointreau. Colocar hielo y agitar vigorosamente -un minuto aproximadamente-. Colar y servir sobre más hielo en un vaso tipo old-fashioned. Adornar con moras enteras. blueberry margarita Credit: Cortesía Cincoro Tequila Mojito de guayaba 1.5 oz. de vodka Pinnacle Guava Lime o similar

2 rodajas de lima

1/4 de onzas de miel (aproximadamente una cucharadita)

5-6 hojitas de menta fresca, lavadas

Club soda Instrucciones: Colocar la menta, las rodajas de lima, en un vaso de cóctel alto -tipo highball- y machacar suavemente. Añadir el vodka y más hielo y mezclar. Añadir un chorrito de club soda y adornar con un ramito de hojas de menta. mojito de guayaba Credit: Cortesía Pinnacle Vodfka Limonada de pepino con tequila al estilo de Kate Hudson 1/2 taza de pepino lavado, pelado y picado

1/4 taza de hojas de menta fresca lavadas

4 onzas de King St. Vodka o similar

2 tazas de limonada Instrucciones: Colocar todos los ingredientes sobre hielo fresco en una coctelera. Agitar vigorosamente -aproximadamente 1 minuto-. Colar y servir en una copa champañera adornando con una rodaja de lima. limonada de pepino con vodka Credit: Cortesía King St. Tequila Spritz de mandarina 2 oz. ron Barceló Gran Añejo o similar

1 oz. jugo de naranja fresco

1/2 oz. jugo de limón fresco

1/2 oz. jugo de lima fresca

1 oz. Triple Sec de naranja

2 oz. soda de gengibre o Ginger Ale

Hojitas de albahaca frescas para adornar Instrucciones: En una coctelera colocar el ron, los jugos y el triple sec sobre hielo. Agitar vigorosamente. Colar sobre hielo en un vaso alto. Añadir un chorrito de ginger ale y decorar con las hojas de menta fresca. Tangerine Spritz Barcelo-13 Credit: Ron Barceló Margarita de pera picante 1/2 oz. néctar de pera

1 oz. jugo de lima limón 50-50

2 oz. tequila Adelita blanco o similar

1 jarabe de pera con jalapeño (ver instrucciones abajo)

1 cucharadita de sal, canela y azúcar

Una ramita de romero

Rebanadas de pera frescas Instrucciones para el jarabe de pera con jalapeño: En una olla pequeñita hervir 1 taza de agua con 1 taza de azúcar y una pera pelada y cortada en rebanadas finas. Hervir durante 7 minutos o hasta que el azúcar se haya disuelto. Ya frío colocar en un procesador de alimentos o batir con mini pimmer añadiendo rebanadas de chile japaleño. Reservar durante por lo menos 10 minutos para que el jarabe agarre el sabor. Instrucciones para el cóctel: En una coctelera añadir el tequila, el néctar de pera, el jugo de lima-limón y hielo. Agitar vigorosamente 20 minutos aproximadamente. Untar el borde de un un vaso champañero o old-fashioned con jugo de limón y pasarlo por sal kosher o en grano. Añadir hielo, colar la mezcla de la coctelera y servir. Adornar con el romero y las rebanadas de pera fresca. margarita de pera Credit: Tequila La Adelita

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image 6 cócteles perfectos para refrescarte este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.