Los leggings tipo faja que se convertirán en tus mejores amigos esta temporada By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para las chicas que vivimos en lugares dónde el invierno trae mucho frío, los leggings se convierten en nuestros mejores amigos durante esos meses en que el frío no da tregua. Y es que nada más cómo y práctico que ponerme este tipo pantalones durante los meses de frío. Incluso, desde hace unos años los leggings se han vuelto tan populares, que muchas también los usan durante todo el año y hasta los llevan en ocasiones más formales. Por eso, nada como encontrar ese par que te queda a la perfección y que además luce increíble, y de paso te amolda la figura. Yo lo encontré y ahora no puedo vivir sin él. Tengo que confesar que antes de descubrir estos leggings, yo no era fanática de usar este tipo de pantalones y mucho menos para ir a trabajar o salir a un almuerzo o cena. Sin embargo, yo misma me he quedado sorprendida con todos los usos que le he dado a este par. Hablo de los Instantly Thinner Double Layer Waistband Leggings, de Yahaira Shapewear. No sé ni cómo explicarte lo maravillosa que es esta pieza. Tal y como lo dice su nombre, instantáneamente este pantalón te hace lucir más delgada y guarda los rollitos de grasa que tanto odiamos mientras le da una forma increíble a tu cuerpo. Son de talle alto y están hechos de una licra superfuerte pero muy cómodo, lo que los hace perfectos para que los uses para hacer ejercicios. Además, tiene una doble banda en la parte de la cintura que recoge toda el área y te deja el vientre plano. Encima levantan las pompas. Y como si eso fuera poco, tiene tirantes para que los ates a tu sostén y así no se bajen o se doblen por ninguna circunstancia. ¡Un éxito! El material es tan resistente y luce tan bien que no sentirás que estás usando, más bien muchos creerán que son unos pantalones skinny. Se ven tan elegantes que, con solo agregar una blusa elegante o una chaqueta, estás perfecta para ir a una cena o una reunión con tus amigas. Yo estoy fascinada con ellos y la verdad los uso todo el tiempo. Los leggings cuestan $85 y los puedes encontrar en Shopyahaira.com. Advertisement

