Lasagna original italiana de 3 capas Receta fácil para preparar una deliciosa lasagña Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lasagna barilla Credit: Barilla Ingredientes: 1/2 caja de Barilla Wavy Lasagne 2 frascos de salsa de Marinara Barilla 1 libra de de carne molida o salchicha italiana ya previamente cocinada 4 tazas de de queso mozzarella rallado 1/2 taza de queso Parmigiano-Reggiano rallado 2 huevos batidos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preparación: Precalienta el horno a 375 grados Cocina los fideos de lasagna siguiendo las instrucciones del empaque. En un sartén combina la carne cocinada y 1 1/2 frasco de salsa En un tazón combina el queso ricotta, 3 tazas y media de queso mozzarella, el queso parmigiano y los huevos Engrasa un tazón para hornear spray para cocinar Unta 3/4 taza de la salsa de Barilla en un tazón de hornear Coloca de 3 a 4 capas de lasagna Unta la mitad de la mezcla del queso sobre la lasagna y cubre con limitad de la salsa de carne Repite el procedimiento con dos capas más Espolvorea con queso mozarella Cubre con papel aluminio y hornea por 30 minutos Remueve el papel aluminio y hornea por 10 minutos más

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lasagna original italiana de 3 capas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.