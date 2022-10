El Iron Chef Geoffrey Zakarian te enseña a preparar unas chuletas de cerdo con chimichurri El reconocido chef compartió en exclusiva con People en Español su receta para preparar unas riquísimas y jugosas chuletas de cerdo con chimichurri. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir pan roasted pork chops with broccoli chimichurri Credit: Cortesía Además de ser un exitoso autor, Geoffrey Zakarian es una leyenda culinaria muy querido por los televidentes gracias a su participación en el programa de cocina Iron Chef. El reconocido chef compartió en exclusiva con People en Español su receta para preparar unas riquísimas y jugosas chuletas de cerdo con chimichurri. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes: 2 chuletas de cerdo

2 cucharaditas de comino molido

2 cucharaditas de orégano

1/2 cucharadita de cilantro

4 oz. brócoli

1/4 taza de hojas de perejil

2 cucharadas de hojas de orégano

1/2 serrano chili

2 dientes de ajo rallados

2 cucharas de jugo de limón

1/2 taza de aceita de oliva extra virgen

sal

pimienta fresca Preparación: Precaliente el horno a 425ºF.

Deja reposar las chuletas de cerdo a temperatura ambiente por 45 minutos

Mezcla el comino, oregano, cilantro, 1 cucharada de sal y pimienta. Sazona el cerdo con el adobo

Calienta una cacerola de hierro en fuego alto. Añade aceite de canola y cuando veas algo de humo añade las chuletas de cerdo

Reduce la llama a fuego medio

Asa las chuletas por cinco minutos cada lado, dependiendo del grosor de las chuletas

Una vez cocinadas, déjalas reposar por unos minutos

