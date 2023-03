Receta de habichuelas con auyama y pollo guisado con arroz de la chef Xenia Zee Exclusiva: ¡Prepara esta rica cena al estilo dominicano que le va a fascinar a tu familia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La República Dominicana se distingue mundialmente por sus playas, su música, sus peloteros y su rico bagaje cultural. Pero hay otro aspecto de Quisqueya que cada vez se destaca más internacionalmente: su gastronomía. Platos como el mangú o la llamada "bandera" (arroz blanco, pollo o carne de vaca, y habichuelas rojas con tostones y ensalada verde) son ricos y muy nutritivos, además sus ingredientes no son ni difíciles ni caros a la hora de conseguirlos. Una de esas figuras que está llevando en alto el nombre de su país en cada plato que prepara en la Chef Xenia Zee o Chef Zee, como se le conoce en redes sociales. ¿Su misión? "Utilizar su amor por la cocina para mantener conectados a su cultural y raíces a otros dominicanos quienes como ella, han crecido en Estados Unidos", afirman representantes de esta talentosa chef a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN receta de arroz con habichuelas chef zee Credit: IG/ Chef Zee ¡Mira arriba el video con la receta exclusiva de habichuelas con auyama y pollo guisado con arroz de la chef Xenia Zee!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Receta de habichuelas con auyama y pollo guisado con arroz de la chef Xenia Zee

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.