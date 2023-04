Exclusiva: La receta de Lisa Gutiérrez, CEO de Dos Hermanos, para preparar un guacamole delicioso Esta talentosa empresaria comenzó su negocio con un food truck en Columbus, OH., Ahora su empresa se ha expandido ¡y genera más de $3 millones anuales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lisa Gutierrez_Dos Hermanos Credit: Cortesía: Dos Hermanos; Amy Santiago Lisa Gutiérrez comenzó sus pinitos en el mundo de la gastronomía trabajando en un establecimiento de la cadena Cheese Cake Factory. "Antes de abrir mi negocio trabajé como gerente [ayudando] a abrir restaurantes en varias ciudades de Estados Unidos cuando la cadena estaba en sus inicios", explica a People en Español, CEO de Dos Hermanos, el emporio culinario con sede en Columbus, OH. La pequeña empresa, que comenzó con un camión de tacos actualmente genera más de $3 millones de dólares y emplea a 45 personas, según estimados del banco JP Morgan Chase. "Hace 11 años mi marido y yo decidimos abrir este camión de comida juntos vendiendo tacos a la orilla del camino por $1.50", explica la madre de tres hijos sobre cómo se independizó e inició esta aventura culinaria. " El nombre Dos Hermanos es por mi marido y su hermano que trabajan juntos brindado platillos basados en recetas de Oaxaca [México] , su tierra natal. "Ahora hemos expandido nuestro negocio creando cuatro tiendas físicas incluyendo un restaurante con servicio completo, tres camiones de comida, un carrito de tacos, servicio de banquetes y [estableciendo] restaurantes en partidos de equipos de Grandes Ligas de fútbol Soccer y en el Centro de Convenciones [de Columbus]". "La clave de nuestro éxito consiste en la habilidad de adaptarnos [al mercado] y estar ahí donde el cliente nos necesita. Especialmente con esas personas ubicadas en 'desiertos culinarios' donde de otra manera no tendrían acceso a comida recién hecha", explica empresaria quien en 2020 se hizo acreedora a un apoyo de $10,000 y seis meses de asesorías para desarrollar su negocio por parte del Grubhub Community Fund through Feed The Soul (FTS). El valor total de dichos apoyos —estimado en $20,000— forma parte de los apoyos que dicho fondo ha brindado a restaurantes en el país. "Continuamos nuestra expansión asociándonos con servicios como Grubhub", asegura al respecto Gutiérrez. "Para poder expandir nuestra empresa y ahora con los nuevos restaurantes físicos estamos atrayendo a otra clientela". Lisa Gutierrez_Dos Hermanos Credit: Cortesía: Dos Hermanos; Amy Santiago SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gutiérrez también ha participado en un programa de capacitación para pequeños empresarios de JP Morgan y según dicha institución ha establecido un nuevo negocio llamado Food Truck Millionaire LLC, para apoyar a otros talentosos empresarios a iniciar sus propios negocios. ¡Aquí está la receta de guacamole de Lisa Gutiérrez, CEO de Dos Hermanos! Ingredientes: 2 aguacates grandes, maduros 2 OZ. de cilantro fresco, lavado y picado 2 OZ. de cebolla picada 2 tomates saladet o roma, lavados y picados 1 chile jalapeño picado y desvenado 1/2 cucharadita de sal 1/2 cucharadita de pimienta blanca 1/4 de cucharadita de ajo en polvo 1/4 de cucharadita de cebolla en polvo 2 cucharaditas de jugo de limón fresco Método: En un tazón colocar la pulpa de los aguacates, sin la semilla Machacar los aguacates hasta obtener una pasta uniforme Combinar el resto de los ingredientes finalizando con el limón Mezclar suavemente hasta que todo quede incorporado Servir acompañado de totopos de maíz [chips].

