Receta de gorditas de carne asada con salsa roja y queso fresco Prepara esta deliciosa receta de mexicana de gorditas de carne asada con salsa roja y queso fresco. ¡Para chuparse los dedos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ingredientes: 2 tazas de harina para tortillas 1 ½ tazas de agua tibia (aproximadamente) 1-2 libras de carne de asar (también puedes usar pollo) 4 tomates pera 2 cebollas blancas 1 taza de aceite de oliva 5-6 dientes de ajo Queso mexicano Aceite de canola o maíz, para freír los sopes (tortillas) 1 lechuga 1 aguacate Crema mexicana al gusto Sal y pimienta al gusto Zanahoria y rábano fresco, picaditos pequeño (para decorar) Cilantro fresco Frijoles (opcional) Gordita de carne roja Gordita de carne roja | Credit: Getty Image Preparación: 1. Sazona la carne con sal y pimienta al gusto. En una sartén con un poquito de aceite de oliva, dora la carne unos minutos por cada lado y luego añade 1 taza de caldo de pollo con las cebollas, los tomates, unas ramitas de cilantro y el ajo, cocinando a fuego lento por al menos 30 minutos, o hasta que la mezcla esté cocida y tierna. 2. Saca la carne y desmenúzala para que quede en trozos finos; déjala aparte. En la licuadora, procesa todo el caldo y los demás ingredientes de la carne hasta que tengan consistencia de puré, que luego le pondrás a los sopes. Sazona la salsa con sal y pimienta al final. 3. Para hacer los sopes (tortillas gruesas), coloca la harina en un envase profundo y ve añadiendo el agua tibia poco a poco mientras vas mezclando la masa con las manos hasta que quede suave, flexible y no se te pegue a las manos (similar al proceso para hacer tacos). 4. Luego divide la masa en bolitas de tamaños iguales y procede a presionar una por una usando papel de cera o plástico para que no se peguen. El propósito es formar círculos de unas 3 a 4 pulgadas de diámetro (puedes usar un cortador de galletas para que te queden uniformes). Luego, dobla los bordes hacia arriba. 5. Calienta bien el aceite y procede a freír cada sope hasta que esté dorado. Escúrrelos sobre papel toalla y luego procede a rellenarlos en el siguiente orden: 1 cucharada de frijoles refritos, 1 cucharada colmada de relleno de pollo, lechuga, aguacate, zanahoria, rábanos, queso fresco y salsa.Rinde: 4 porciones

