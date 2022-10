Exclusiva: la chef Gaby Melián presenta su libro Gaby's Latin American Kitchen y comparte su receta de guiso de lentejas Descubre los tesoros que contiene este nuevo libro dedicado especialmente a los pequeños de la casa ¡puedes empezar por esta deliciosa receta de lentejas estilo argentino! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los dolores de cabeza más grandes de padres y tutores: ¿qué le doy de comer hoy a mi niño? Uno se quiebra la cabeza y acaba preparando siempre lo mismo o aún peor: pidiendo comida del restaurant. Aprovechando el Mes de la Herencia Hispana y justamente teniendo en mente a esos adultos que necesitan ayuda con ideas en la cocina y en los niños que sienten la inquietud de empezar a probar suerte en la cocina es por lo que la reconocida chef Gabriela Melián y America's Test Kitchen lanzan ahora el libro Gaby' s Latin American Kitchen 70 kid-tested and kid-approved recipes for young chefs. El libro está sensacional, viene ilustrado por Gabi Homonoff y está dividido en las comidas más más básicas: desayunos, almuerzos, meriendas (snacks) y bebidas, guarniciones y salsas y postres. La idea es simple: enseñarle a los niños a conocer los platos más populares de las Américas, a probarlos y apreciar sus sabores para conectar con sus raíces y ampliar su paladar. Como buena experta en estos menesteres —Melián fue la Test Kitchen Manager de la prestigiada revista especializada Bon Appétit— la autora habla de cómo enseñar a los niños a irse adentrando en la cocina haciéndolo paso a paso. Cada receta viene perfectamente ilustrada, explicada paso a paso y trae información sobre los beneficios nutricionales de su ingrediente principal. Las recetas van desde panqueques con dulce de leche, empanadas de Pollo y Pico de Gallo, hasta platos un poco más elaborados, como el gallo pinto o el guisado de lentejas que ella ahora comparte en exclusiva con los lectores de People en Español. ¡Mira aquí la receta de Gaby Melián de guisado de lentejas! Receta de Chef Gaby Melián Credit: America’s Test Kitchen Kids/Gaby Melián SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes: 1 taza de lentejas crudas remojadas en agua durante una hora y coladas

2 cucharaditas de aceite de oliva, en medidas separadas

8 onzas de salchicha polaca tipo kielbasa rebanada en lunitas de 1/4 de grosor

1 cebolla pelada, picada finamente

1 pimiento rojo sin tallo ni semillas, picado

1 cucharadita de orégano seco

3 dientes de ajo pelado y picado

1 cucharadita de tomillo seco

2 cucharaditas de pasta de tomate

5 tazas de caldo de pollo

2 papa tipo russet pelada y cortada en cubos de 1 pulgada

2 batatas crudas peladas y cortadas en cubos de 1 pulgada

1 hoja de laurel

1 cucharadita de sal tipo kosher

1/2 cucharadita de pimienta

pizca de pimienta roja picante (red pepper) opcional Método: -En una olla tipo Dutch oven (o similar) calentar 1 de las dos cucharaditas de aceite de oliva por 1 minuto

-Añadir la salchicha y mover constantemente hasta que quede un poco doradita, aproximadamente 2-4 minutos.

-Con una cuchara perforada sacar la salchicha de la olla y pasarla a un plato y reservar.

-A la olla añadirle la segunda cucharadita de aceite y el pimiento picado y la cebolla. Dejar que acitrone por 3-5 minutos.

-Añadir las especias y hierbas y cocinar por 30 segundos más

-Añadirle la pasta de tomate e incorporar bien

-Añadir la lentejas lavadas y remojadas y el caldo con las papas, batatas, la hoja de laurel y la sal.

-Añadir a todo eso la pimienta y la salchicha frita.

-Subir el fuego hasta hervir y luego rebajar la temperatura a fuego medio. Cocinar así durante 30 minutos

-Usando un guante a prueba de calor retirar la tapa y dejar que el guiso continúe cociéndose destapado durante 10 minutos más o hasta que las lentejas estén suaves y cocidas

-Probar nuevamente y sazonar con más sal y pimienta al gusto (opcional)

-Servir caliente.







