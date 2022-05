¿Sabías que el esposo de Michelle Galván es chef? Aprende con él a hacer esta sencilla ensalada de higo El esposo de Michelle Galván comparte una sencilla receta para hacer una riquísima ensalada de higo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Galván Credit: Cortesía de Michelle Galván/ @alanphillip Si alguien come muy saludable en casa, esa es la presentadora de Primer Impacto (Univision), Michelle Galván, y todo, gracias a las deliciosas recetas que prepara su esposo, el chef Fernando Guajardo. Así que tomen nota de esta riquísima y sencilla ensalda de higo que el mexicano compartió en exclusiva con People en español. "Esta ensalada es muy especial y diferente, increíble para recibir visitas en casa, es sin duda de mis favoritas", dijo Galván. Ensalada mixta de higo. INGREDIENTES 1 bolsa de spring mix 6 Higos partidos por la mitad (pueden ser deshidratados, los venden en bolsa en el supermercado). 40 gramos de queso gorgonzola 1 paquete de supermercado de prosciutto o jamón serrano. INGREDIENTES ADEREZO Aceite de oliva al gusto 1/2 cucharada de Orégano Aceite balsámico al gusto Medio ajo Media cucharada de mostaza Dijon 3 cucharadas de miel de abeja Sal una pizca Pimienta 1/2 Limón amarillo exprimido Emulsionar en la licuadora. Fig salad Credit: Guajardo: Manny Hernandez/Getty Images; Ensalada: Getty Images PREPARACIÓN Colocar en un recipiente la ensalada mixta, poner el aderezo al gusto, colocar el prosciutto en tiras alrededor y sobre la ensalada. Y como paso final, colocar los higos partidos a la mitad, rellenos del queso gorgonzola y rociar una cucharada de miel para decorar.

