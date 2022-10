Tres ensaladas saludables para esta temporada Cuando pensamos en comida sana, de inmediato nos vienen a la mente vegetales, frutas y proteína. Y cuando mezclamos todos estos ingredientes, obtenemos una comida nutritiva, que te llega e ideal para la temporada de calor: las ensaladas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así, conforme nos acercamos a los meses más calurosos del año, queremos compartirte unas recetas de ensaladas muy sencillas de hacer, nutritivas y perfectas para cuidar tu alimentación. Son tan consistentes que te aseguramos no extrañarás ni el pan. Y así, te alejas de las tentaciones cuando estás a dieta. Ensalada de aguacate La popularidad del aguacate ha crecido exponencialmente en los últimos años y no es para menos; es un alimentos sumamente nutritivo ya que aporta grasas buenas, es rico en ácido fólico, reduce el colesterol y es un potente antioxidante. Eso sí, hay que tener cuidado con la cantidad porque es alto en calorías, así como el aceite de oliva. Pero para comerlo de otra manera más allá de guacamole, aquí te dejamos una receta de ensalada que, en lo personal, es de mis favoritas. Ingredientes: 1 aguacate grande y maduro

2 tomates medianos

¼ cebolla blanca o morada (cortada a tu gusto)

1 puñadito de cilantro finamente cortado

Un chorrito de aceite de oliva

½ lima (jugo)

Sal de mar al gusto Preparación Corta los tomates en cubitos medianos, y el aguacate en cubos más pequeños. En una ensaladera, coloca primero los tomates, la cebolla en trocitos y el cilantro. Mezcla e incorpora bien. Después, agrega el aguacate, el aceite de oliva, el jugo de lima y la sal. Revuelve ¡y disfruta! Esta receta es perfecta para una persona. Manos preparando ensalada Manos de mujer preparando una ensalada | Credit: Getty Images Ensalada de manzana y queso de cabra El queso de cabra, además de ser riquísimo, tiene excelentes aportes nutricionales ya que contiene todas las vitaminas y minerales como cualquier queso, sin la pesadez de la lactosa a la que muchos adultos son intolerantes. Por ello, es uno de los mejores alimentos para los humanos. Esta receta de manzana con queso de cabra es la combinación perfecta de sabores, texturas y nutrientes. Te aseguramos que se convertirá en una de tus favoritas. Ingredientes: 100 g. de espinacas

Una unidad de lechuga orejona

3 manzanas rojas

100 g. de nueces

50 g. de queso de cabra

15 ml. de aceite de oliva

1 limón

Sal al gusto

Miel de abeja (opcional) Preparación: Lava y desinfecta muy bien la lechuga, espinacas y manzana. En una ensaladera, coloca las espinacas y lechuga ligeramente troceadas. Después, añade las nueces y el queso de cabra. Mezcla bien. Posteriormente agrega las manzanas e incorpora toda la mezcla. Para finalizar agrega el jugo del limón, un chorrito de aceite de oliva, sal y un chorrito de miel si así lo deseas. Otra manera es preparar la vinagreta por separado mezclando el jugo del limón, la miel, y el aceite de oliva. Agrega al final con un poco de sal y listo. Ensalada de lentejas Si estás intentando llevar una dieta saludable, las lentejas es el alimento que no te puede faltar. Es uno de los más completos ya que portan grasas, carbohidratos y proteínas y con un buen plato de éstas basta para sentirse lleno. Pero más allá de comer lentejas como tradicionalmente se hace (en guiso, potaje, etc.), comerlas en frío también es una manera deliciosa de consumir esta rica legumbre. Aquí te dejamos esta receta de ensalada de lentejas que además de riquísima, es súper fácil de hacer. Ingredientes: 6 tomates cherry

¼ de taza de cebolla morada

¼ de taza de pimiento rojo

¼ de taza de pimiento verde

¼ de taza de zanahorias

¼ de taza de pepino

½ limón (jugo)

2 racimos de perejil o cilantro

2 cucharadas de aceite de oliva

Pimienta y sal al gusto Preparación Cocina las lentejas de la manera tradicional y déjalas enfriar. Una vez frías, colócalas en una ensaladera y agrega todos los vegetales finamente cortados. Añade el jugo del limón, aceite de oliva y sazona al gusto.

