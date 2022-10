El chef Aarón Sánchez comparte receta de empanadas de flor de calabaza y cantarito de tequila El famoso chef estrella de Food Network te enseña cómo preparar esta deliciosa botana y un rico cantarito con tequila y jugo que puedes compartir con tus invitados ¡rinde para muchas personas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Aaron Sánchez Credit: Cortesía Tequila Cazadores En todo México la temporada de Día de Muertos se celebra de día y noche en hogares y cementerios donde se escucha música, se prenden velas, y se disfrutan platillos con ingredientes de temporada para recordar a nuestros seres queridos ya fallecidos. Es una tradición precolombina que cada año crece y se celebra en más ciudades de los Estados Unidos, y del mundo. En dichas celebraciones no puede faltar el tequila y el mezcal, el pan de muerto, las flores de cempasúchil, el chocolate caliente y las calaveras de azúcar. Estas delicias adornar el tradicional altar con papel picado que se coloca en millones de casas mexicanas. Para celebrar esta tradición como se debe, tenemos una receta especial del célebre chef mexicoamericano Aarón Sánchez, quien comparte su deliciosa receta de empanadas de flor de calabaza y cantarito hecho con tequila Cazadores. Ambas recetas se pueden preparar antes de comenzar tus celebraciones y rinden para 17-18 personas ¡prepáralas en casa! Chef Aaron Sánchez Credit: Cortesía Tequila Cazadores Empanadas de flor de calabaza Ingredientes (para 8 empanadas, aproximadamente): 300 gramos de masa de maíz (mazeca o similar) 3 tazas de agua tibia 3 puñados de flor de calabaza fresca ¼ cebolla finamente picada 1 chile poblano o verde, picado 1 diente de ajo finamente picado (puede ser de tarro) 1 manojo de hierba de epazote, picado 200 gramos de queso tipo Oaxaca 1 botella de aceite para freir 2 cucharadita de aceite de oliva 1/4 tarro crema mexicana Método: Lavar bien la flor de calabaza y quirle el tallo y pistilo. En una sartén calentar dos cucharaditas del aceite de oliva. Una vez caliente añadir el ajo picado, las cebollas y el chile picado. Dejar que acitrone y añadir la flor de calabaza y el epazote, cocinar pr 3 minutos más. Sazonar con sal y retirar del fuego. Reservar. Comenzar a mezclar la harina de maíz con el agua para hacer unas bolitas de tamaño mediano (como una pelota de golf). En una prensa de tortillas colocar un pedazo de plástico (film wrap) y la bolita de masa. Presionar ligeramente para obtener una tortilla de buen grosor pero sin romper. Dentro de la tortilla añadir el guiso de la flor de calabaza que hemos reservado y añadir un poco del queso, al gusto. Doblar la tortilla por el medio para crear la empanada en forma de media luna. Con un tenedor marcar rallitas en el borde de la empanada. En una sartén para freír colocar suficiente aceite para freír las empanadas de tal modo que quedan sumergidas y se puedan dorar bien. Calentar la sartén con el aceite. En la sartén con aceite caliente colocar las empanadas y freír a fuego medio sin quemar hasta que queden doradas. Voltear para freír por ambos lados. En un plato con una servilleta de papel ir colocando las empanadas para escurrir el exceso de grasa. Servir caliente y colocar un poquito de crema mexicana encima y salsa (al gusto). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cantarito de tequila (rinde para 17-18 personas, aproximadamente) Ingredientes: 1 botella de 1 litro de Tequila Cazadores Reposado (o similar) 25 oz. jugo de naranja 10 oz. jugo de limón verde fresco 25 oz. jugo de toronja 1 cucharada de sal 12 oz. soda de toronja Método: En una jarra combinar el tequila, el jugo de naranja, limón, y toronja y la soda de toronja. Mezclar y servir en un jarrito o cantarito de barro con hielo fresco Adornar con rodajas de toronja y naranja y dulce de tamarindo

