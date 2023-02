La receta de elotes con queso del chef Aarón Sánchez ¡tan ricos como los hacen en México! El llamado street corn se ha convertido en uno de los platillos más populares en Estados Unidos de un tiempo a la fecha. Aquí el famoso chef mexicoamericano te enseña cómo prepararlo paso a paso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada 22 de febrero se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Margarita. La famosa bebida que se prepara con tequila se ha convertido en uno de los cócteles más populares del país y la festividad en que se celebra es una de las festividades culinarias más famosas, según el sitio oficial del National Margarita Day. ¿Y qué mejor acompañante de esta refrescante bebida que un delicioso elote con queso y chile? El tradicional antojito mexicano ha saltado de los carritos callejeros a las mesas de prácticamente todos los restaurantes mexicanos e incluso no mexicanos de Estados Unidos. Es un platillo fácil de preparar, llenador y económico que prácticamente todos pueden disfrutar. Aquí el Aarón Sánchez, célebre chef, autor y personalidad televisiva, comparte su receta para preparar el street corn paso a paso y acompañarlo con una rica margarita hecha con el tradicional Tequila Cazadores. Pruébalo en casa ¡y salud! Street corn/ Elotes con queso y chile elotes con queso Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes: 4 elotes cocidos al vapor, sin las hojas 2 chiles chipotles de lata, finamente picados 1 taza de mayonesa Queso cotija (rallado o para desmoronar), hojas de cilantro fresco y rebanadas de limón verde Sal al gusto (opcional) Método: Precalentar la parrilla a temperatura media-alta En un tazón prepara la mayonesa de chipotles mezclando los chiles con la mayonesa. Reservar. Asar los elotes por todos sus lados, aproximadamente un minuto por lado. Colocar los elotes en un platón para servir untándole mayonesa a cada uno. Cubrirlos con el queso cotija y el cilantro. Servir calientes. Receta de Tequila Cazadores Altos de Jalisco El Chef Aarón ha elegido el maridaje ideal para disfrutar su receta de street corn en colaboración con Tequila Cazadores. "Para este maridaje elegí Cazadores Highland Margarita para rendir tributo a los Altos de Jalisco, Mexico donde este hermoso tequila 100% de agave azul fue creado", asegura el hijo de la famosa chef Zarela Martínez a People en Español. "Si vas a hacer una fiesta para el Día Nacional de la Margarita o simplemente una reunión este cóctel acidito va perfecto con el elote con maíz que siempre satiface". Chef Aarón Sánhez Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes: 2 oz. Tequila Cazadores Blanco 4 oz. jugo de toronja 1 oz. jugo de limón verde fresco 1 oz. miel de agave Sal (para escarchar el borde de la copa) Método: Combinar los ingredientes con hielo fresco en una coctelera de metal. Agitar bien para mezclar. Escarchar el borde de una copa champañera y servir la mezcla colando con la coctelera. Adornar con una rebanada de toronja y otra de limón. ¡Salud!

