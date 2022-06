¡Es hora de celebrar el Día Nacional del vino rosé! Ya sea en forma de helado, con frutas frescas o servido en lata, el vino rosé está de moda, ¡aquí te damos tips de cómo celebrarlo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vino rosé Avaline con helado de rosé hecho por McConnell's Credit: Cortesía: Aveline El Día Nacional de del vino Rosé se celebrará este 11 de junio, como viene haciéndose desde el 2014. Típicamente asociado con almuerzos "de señoras" el vino rosé se ha convertido en el tipo de vino de mayor crecimiento en ventas en Estados Unidos, según encuestas del sitio especializado Vivino. Ya sea originario de Francia, California, Oregón o incluso, Long Island, Nueva York, el vino rosé se puede disfrutar en cócteles, en lata o ¡hasta en helado! como lo ha hecho la marca Aveline con la heladería Gourmet McConnell's, de California. "Prepara una tabla de quesos con carnes frías. Quesos como el gouda o el chédar y manchego son ideales", asegura Gabrielle Zollner, portavoz de la marca de vino rosé espumante en lata Private Beach Sparkling Rosé. "Bocaditos como la bruschetta y abulón envuelto en tocino son un hit", asegura Zollner sobre otras opciones de maridaje del vino. "También una frittata hecha con cebollas caramelizadas y vegetales". Recetas de cócteles hechas con vino rosé Sunset Rose Sunset Rose_White bckg 2 Credit: Cortesía Whispering Angel Ingredientes:

3 oz Vino rosé Whispering Angel (o similar)

1.5 oz Belvedere Vodka (o similar)

.5 oz jugo de limón fresco

.25 oz agua con miel

3 zarzamoras

Ramita de menta para adornar Método:

Colocar las zarzamoras en una cocteleas para machacarlas un poco. Añadir el resto de los ingredientes excepto el vino rosé. Agitar bien y servir en un vaso con hielo fresco. Añadir un chorrito del vino rosé y adornar con la ramita de menta. Spritz de granada con cítricos Avaline Rosé Aveline Italian Spritz Credit: Cortesía Aveline Ingredientes:

1 Jugo de granada ya sea fresco o bajo en azúcar

1-2 toronjas en rebanadas delgadas

1 botella de vino Avaline Rosé (o similar)

1-2 naranjas coloradas (blood orange)

1 kumquat rebanado a la mitad (opcional)

Agua mineral Método:

Combinar el jugo de la granada con las rebanadas de toronja, naranja colorada, rebanadas de kumquat y el vino Aveline Rosé en una jarra grande.

A la hora de servir cada copa añadir un chorrito del agua mineral, una rebanada de la toronja y una mitad de kumquat.





