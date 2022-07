Celebra el Día Nacional del Tequila con estas recetas ¡que son perfectas para disfrutar en el verano! Esta bebida es favorita de los famosos y está súper trendy ¡aquí la recetas para hacer palomas, raspados, margaritas y mucho más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 24 de julio se celebrará el Día Nacional del Tequila. La bebida originaria de Jalisco, México, ha tomado al mundo por asalto convirtiéndose en el licor más trendy. No en vano famosos como George Clooney, Kendall Jenner, Kate del Castillo o hasta el dueto de los Chain Smokers se han adentrado al mundo del tequila (con Casamigos, 818 Tequila Añejo, Honor y JAJA Tequila) respectivamente). Aquí te presentamos recetas perfectas para celebrar el Día Nacional del Tequila ¡o simplemente para disfrutar durante todo el verano! Margarita de pepino con limón de la chef Pati Jinich Gran Centenario Cucumber Lime Credit: Cortesía Tequila GRan Centenario Ingredientes: 1.5 oz tequila Gran Centenario Plata o similar

1.5 oz jugo de limón verde fresco

3.0 oz jugo de pepino fresco

0.5 oz jarabe de azúcar (simple syrup)

1/2 chile jalapeño sin semillas y picado

Rebanada de limón para adornar Método:

Colocar las rebanadas de jalapeño en una coctelera de metal y machacarlos. Añadir el resto de los ingredientes agregar hielo y agitar bien en la coctelera cerrada. Servir en un vaso con hielo fresco. Silver and Tonic Patrón Silver and Tonic Credit: Cortesía: Tequila Patrón Ingredientes:

2 oz tequila Patrón Silver o similar

3 oz agua tónica

Una rodaja de limón para adornar Método:

Combinar los ingredientes en un vaso alto tipo high ball con mucho hielo. Agitar bien con una cuchara y adornar con el limón. Margarita maximalista de diseñador Jason Rembert y embajador de Grand Marnier Grand Marnier Margarita Credit: Cortesía: Grand Marnier Ingredientes:

1.5 oz tequila Espolón Blanco o similar

0.75 oz licor Grand Marnier Cordon Rouge o similar

0.5 oz puré de fruta de parcha (passion fruit)

0.5 oz jugo de limón

0.5 oz Simple Syrup

Sal negra Método:

Agitar bien todos los ingredientes en una coctelera y con hielo. Colar y servir en una copa champañera con el borde escarchado con sal. Adornar con un parcha. Blanco paloma Cazadores_Blanco_Paloma Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes:

2 oz tequila Cazadores Blanco o similar

1 oz jugo de limón fresco

4 oz soda de toronja

1 sal Método:

Añadir los ingredientes en un vaso tipo highball con hielo. Agitar y adornar con el limón. Limonada de fresa jaja spritz Credit: Cortesía: Tequila JAJA Ingredientes:

1 ½ oz. tequila JAJA Reposado o similar

2 oz. té verde helado

Un chorrito de Hard strawberry lemonade.

Método:

Combinar todos los ingredientes en un vaso de highball con hielo y mezclar. Adornar con limón. Veracruzana Veracruzana con Milagro tequila Credit: Cortesía: Milagro tequila Ingredientes:

2 oz de tequila Milagro Reposado o similar

¾ oz miel de agave

1 oz jugo de limón verde fresco

4 pedazos de piña

2 hojas de albahaca y piña para adornar Método: En una coctelera machacar la piña con la albahaca. Añadir el resto de los ingredientes y hielo y agitar bien. Colar y servir en un vaso con hielo fresco. Adornar con la piña y la albahaca.

