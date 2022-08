Celebra el Día Nacional de la Sandía ¡con estos ricos cócteles! Disfruta con un rico cóctel perfecto para el verano ¡y para celebrar con amigos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir PATRON Tequila Watermelon Patio Punch Credit: Cortesía: Patrón La sandía es la fruta por excelencia para refrescarse para el verano pues contiene un 94% de agua. El 3 de agosto se celebra el Día Nacional de la Sandía. ¿Que cómo celebrarlo? ¡Aquí un par de ideas!

-Prepara un batido de sandía en la licuadora, bien helado

-Talla la sandía en formas divertidas y sirve las bolitas en su interior, por ejemplo puedes darle forma de barco o de canasta

-¡Crea un rico cóctel con tequila o ron! Cooler de sandía Día Nacional de la Sandía Credit: Cortesía Grand Marnier Ingredientes: 1.5 oz. ginebra NOLET'S Silver o similar

0.5 oz. licor de elderflower

0.5 oz. jugo de limón

0.5 cup sandía fresca

4 hojas de albahaca Método:

Machacar la albahaca con la sandía en una coctelera de metal.

Añadir hielo y el resto de los ingredientes y agitar bien.

Colar y servir en un vaso tipo bola o para ponche y adornar con la albahaca. Margarita con albahaca y tequila Margarita de albahaca patrón Credit: Cortesía tequila Patrón Ingredientes: 1.5 oz. tequila Patrón Reposado o similar

1 oz. jugo de sandía o puré de sandía fresca

1 oz. jugo de lima verde

1 oz. néctar de agave nectar

3 hojas de albahaca

simple syrup

rebanadita de sandía para adornar Método:

Combinar los ingredientes en una coctelera y agitar bien permitiendo que se enfríe.

Colar y servir sobre hielo fresco en un vaso old fashioned.

Adornar con la sandía y la albahaca. Ponche de sandía PATRON Tequila Watermelon Patio Punch Credit: Cortesía: Patrón Ingredientes: 25 oz. tequila Patrón Silver o similar

4 tazas de jugo de sandía

1 taza jugro de lima fresco

1 taza simple syrup, al gusto

.5 cucharadita de sal

Rebanada de sandía para adornar Método:

Colocar la sandía sobre su lado más plano y estable y con un cuchillo rebanar la base para que quede plana.

Sacarle la pulpa cuidadosamente.

Quitarle la parte superior para crear una "tapadera".

Con una cuchara grande sacar el resto de la pulpa y guardarla con su jugo.

Pasar la pulpa a la licuadora y batir para hacer el puré o jugo.

Colarlo bien.

Combinar el tequila, el jugo de la sandía, el jugo de lima, el simple syrup y la sal y combinar bien. Regresar todos los ingredientes de vuelta en la sandía vaciada con hielo y dejar que enfríe bien. Servir la bebida directamente desde la sandía rellena con el cóctel.

Celebra el Día Nacional de la Sandía ¡con estos ricos cócteles!

