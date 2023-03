Día internacional de la mujer ¡celebra con estos deliciosos cócteles! Estas recetas son perfectas para celebrar a las mujeres en su día y se preparan fácilmente con fruta, tequila y más. Dales el toque femenino con pétalos de rosa y ¡salud! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir coctel dia de la mujer Credit: Cortesía: Tequila Don Julio Como cada 8 de marzo hoy estamos celebrado el Día Internacional de la Mujer. Es un día perfecto para honrar a todas esas grandes féminas que nos precedieron, las que han dejado huella en nuestras vidas, y ¿por qué no? celebrarnos a nosotras mismas. Es un día perfecto para no cocinar, para mimarnos con un facial, consentirnos con música y champán ¡o mejor aún! con un sofisticado y femenino cóctel. Hay muchas recetas perfectas hechas con fruta decoradas con pétalos de rosa y muchos toques femeninos, ¡mira estas recetas perfectas para celebrar a las mujeres en su día! Tequila Don Julio Rosado Spritz coctel dia de la mujer Credit: Cortesía: Tequila Don Julio Ingredientes: 1 ½ oz Tequila Don Julio Rosado o similar Agua mineral Rodaja de limón para decorar Método: Llenar una copa tipo coupe (o similar) con hielo fresco. Servir el tequila. Añadir un chorrito del agua mineral Adornar con el limón Margarita de sandía y albahaca Patron Watermelon Basil Margarita Credit: Cortesía: Tequila Patrón Ingredientes: 1.5 oz tequila Patrón Reposado o similar 1 oz agua de sandía o puré de sandía 1 oz jugo de limón 1 oz miel de agave 3 hojas de albahaca Limón deshidratado o rebanada de sandía, para adornar Método: Combinar los ingredientes en una coctelera de metal con hielo fresco, tapar y agitar. En un vaso tipo old fashioned colar sobre hielo fresco. Adornar con el limón o sandía y una hojita de albahaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Riviera Rosé Riviera Rose Credit: Cortesía Hendrick's Gin Ingredientes: Pra esta receta creada por Mattias Horseman, embajador en la Costa Oeste de Hendrick's Gin necesitarás: 2 partes de Hendrick's Gin 1 parte deGiffard Pamplemousse ½ parte de licor de chabacano 1 parte de jugo de limón fresco ½ parte de clara de huevo Método: Combina los ingredientes en una cocteleracon hielo fresco y agítalos. Vuelve a agitar sin el hielo y vuela el contenido en una copa tipo coupe (o similar) y decora con un pétalo de rosa.

