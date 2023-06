Dale un toque festivo a tu 4 de julio con estos increíbles cócteles ¡Levanta tu copa y celebra la libertad con estos deliciosos cócteles para el 4 de julio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Drinks for celebration 4th of july Credit: happy_lark Getty Images El 4 de julio es una ocasión para celebrar con amigos y familiares, y qué mejor manera de hacerlo que con una selección de cócteles deliciosos y refrescantes. Puedes sorprender a tus invitados con una barra de cócteles donde puedan elegir entre una variedad de opciones. Desde cócteles con sabores dulces y afrutados hasta aquellos con un toque más audaz y picante, hay algo para todos. Ya sea que optes por una mezcla con ron, tequila o vodka, estos cócteles llenarán tu paladar de sabores fascinantes y te harán sentir como si estuvieras en una isla paradisíaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Margarita Azul margarita azul flecha azul Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Flecha Azul Blanco, .25 licor de áloe vera, 1.25 oz puré de agua de coco con piña y limoncillo, .5 oz jugo de limón, .5 oz agave y una pizca de sal. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita bien y sirve en una copa estilo martin. Summertime Sangria summer sangria Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz Stranahan's Blue Peak, .75 oz Amber Vermouth, .25 oz puré de guava, cidra de manzana espumoso, rodajas de naranja. Preparación: Mezcla todos lost ingredients, viértelos en un jarro con hielo y cubre con cidra de manzana espumosa. Decora con rodajas de naranja. Aire libre Cierto Aire Libre Credit: Cortesía Ingredientes: 1½ oz Cierto Tequila Private Collection Reposado, ½ oz jugo de limón fresco, ½ oz jarabe de miel maya, 1 oz champán. Preparación: mezcla todos os ingentes, menos el champán, en una coctelera con hielo y agitar bien. Vertir en un vaso estilo flauta y vierte la champán. Decora con un twist de lima. DeLeón Prickly Pear Paloma DeLeón Prickly Pear Paloma Credit: Cortesía Ingredientes: ½ oz DeLeón Reposado Tequila, ¾ oz nectar de agave, 1 oz puré de higos de nopal, 1 oz jugo de toronja fresco, ½ oz jugo de limón fresco, agua con gas. Preparación: mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita bien y sirve sobre un vaso alto con hielo. Cubre con agua con gas y decora con sal en el borde y cáscara de toronja. Primavera primavera Credit: Cortesía Ingredientes: 1 ½ oz. Novo Fogo Silver cachaça, 1 oz. Lambrusco blanco helado, ½ oz. jugo de limón, ½ oz. sirope de agave, 3 rodajas de pepino. Preparación: Machaca el peino y añade la cachaça, limón, cilantro, sirope. Mezcla bien en una coctelera con hielo y sirve en un vaso alto con hielo fresco. Decora con una rodaja de pepino y una rama de cilantro.

