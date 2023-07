Exclusiva: Cristo Fernández comparte su receta para preparar una "Gran Copa Paloma" El actor Cristo Fernández aparece en los nuevos comerciales de Gran Centenario Tequila que salen este jueves 6 de julio ¡mira una probadita! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristo Fernández Gran Centenario Tequila Credit: Gran Centenario Tequila Jalisco está más hot que nunca. La tierra del tequila está imparable con Katya Echazarreta, primera mujer astronauta mexicana, Checo Pérez, el piloto campeón de la F1, y Guillermo del Toro, el laureado cineasta dominando en Hollywood ,representando mundialmente a dichas tierras mexicanas. A esa lista ahora se suma el nombre de Cristo Fernández, quien ha robado cámara en la aclamada serie Ted Lasso (Apple TV+) al lado de Jason Sudeikis y quien figura en la lista de los "50 Más Bellos" del 2023 de People en Español. Por ello no es de sorprender que la marca jalisciense Gran Centenario Tequila haya elegido al joven actor y productor —a quien también podemos ver en las cintas Spider Man: No Way Home y Transformers: Rise Of The Beasts y la serie Acapulco (Apple TV+), al lado de Eugenio Derbez— como figura de su nueva campaña Incuestionables con la que da inicio el Verano del fútbol. Fernández aparece en dos comerciales para dicha marca y además ha creado un cóctel especial para que sus fans puedan disfrutar la bebida. "Gran Centenario siempre ha sido un tequila con clase, muy auténtico, fiel a sus raíces", explica sobre la marca. ¡Aquí una probadita exclusiva del nuevo comercial con Cristo Fernández para Gran Centenario Tequila! ¡Mira el comercial completo de la campaña Incuestionables en el canal de YouTube de Tequila Gran Centenario a partir del 6 de julio! "Se nos ocurrió gran copa paloma", explica el artista sobre la bebida creada para la ocasión. "De las frutas la toronja es mi favorita, la que se me hace mas fresca para el verano". Cristo Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Receta: Centenario Gran Copa Paloma, por Cristo Fernández 2 oz Gran Centenario Tequila Reposado (o similar) 1.5 oz Refresco de toronja 1 oz jugo de limón verde recién exprimido .5 oz miel de agave 2 chorritos de licor tipo Orange Bitters Método: Combinar todos los ingredientes menos el refresco de toronja en una coctelera de metal con hielo. Tapar y agitar bien. Escarchar un vaso con chile Tajín (o similar) y colocarle hielo fresco Servir la mezcla de la hielera colada Añadir un chorrito de la soda de toronja y adornar con una rebanada de lima o limón.

