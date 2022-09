Prepara un tartar de atún al estilo de Daniel Sarcos y Alessandra Villegas, ¡qué ricura! Daniel Sarcos y su esposa Alessandra Villegas abrieron las puertas de su casa y compartieron la receta de un Tartar de atún Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina cumplió 23 años de edad y lo celebró a lo grande acompañada de amigos, familiares y por supuesto, de su prometido Vicente Saavedra. ¡Muchas felicidades! INGREDIENTES Una cucharada de aceite de sésamo 3 cucharadas de salsa de soya Wasabi al gusto 1 cebollín 1 gengibre Tuna cruda al gusto 1 vaso pequeño de sake 1 aguacate 1 pequeña cucharada de aceite de oliva Medio limón Sal al gusto Daniel Sarcos y Alessandra Villegas Daniel Sarcos y Alessandra Villegas | Credit: @kikeflorescreator PREPARACIÓN Mezclar el aceite, la salsa de soya y el wasabi. Picar el cebollín y agregarlo a la mezcla junto con el gengibre rallado. Mezclar todo con el atún picado, agregar el sake y seguir revolviendo hasta que todo quede uniforme. Se coloca un plástico sobre la mezcla y se refrigera por diez minutos. Mientras el atún reposa en el refrigerador. Tomar otro tazón y poner ahí el aguacate picado en cuadritos, se agrega la cucharadita de aceite de oliva, unas gotas de limón, y una pizca de sal. Se mezcla todo. En un recipiente circular se, pone una cucharas de la mezcla del aguacate y encima la mezcla del atún y ¡Listo! Buen provecho.

