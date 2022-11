¿Pensando qué bebida ofrecer a tus invitados en esta temporada de fiestas? Tenemos la bebida perfecta ¡Toma nota! Spiced Appletini la bebida perfecta para estas fiestas. La sencilla receta aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Crystal Head Vodka Cocktails Crystal Head Vodka Cocktails Martini | Credit: Crystal Head Vodka Crystal Head Vodka, ganador de múltiples premios fue creado por el actor Dan Aykroyd y el renombrado artista John Alexander diseñó la icónica botella de calavera como un símbolo de vida, que refleja poder e iluminación. Y para muestra, esta sencilla receta para preparar un Spiced Appletini. Una bebida sencilla y perfecta para esta temporada de fiestas. ¡Salud! INGREDIENTES 2 onzas. Crystal Head Vodka ½ onza de Calvados Boulard 1 ½ onzas de jugo de manzana de primera calidad ½ onza de jarabe especiado de azúcar oscuro (clavo, anís, canela) PREPARACIÓN Agregue todos los ingredientes y agite vigorosamente durante 10 a 15 segundos con hielo. Colar en una copa de martini y decorar con un abanico de manzana fino, canela rallada y una vaina de anís estrellado.

