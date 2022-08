Cómo preparar un auténtico Aperol Spritz Si hay un cóctel perfecto para los días de calor, ese es sin duda el Aperol Spritz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir The ‘3-2-1’ Aperol Spritz Credit: Cortesía Si hay un cóctel perfecto para los días de calor, ese es sin duda el Aperol Spritz. Esta bebida italiana es una receta clásica de coctelería que se ha puesto muy de moda por su refrescante sabor y su sencillez. Además de su fácil preparación y sabor súper refrescante, es perfecto para cualquier momento del día. A continuación, te compartimos la receta perfecta. Ingredientes: Hielo Cinzano Prosecco Aperol Agua mineral Media rodaja de naranja Preparación: En un vaso con hielo sirve 3 onzas de Cinzano Prosecco seguido de 2 onzas de Aperol. Añade un splash de agua mineral y decora con media rodaja de naranja. ¡Salud!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cómo preparar un auténtico Aperol Spritz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.