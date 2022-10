Cocteles deliciosos para celebrar Halloween y el Día de los Muertos ¡prepáralos en casa! ¿No estás seguro de qué servirle a tus invitados en tus fiestas de la temporada? ¡Aquí tenemos perfectas con tequila, mezcal, jugos frescos y más, ¡salud! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Por fin ha llegado una de las temporadas más divertidas! Se trata de las celebraciones de Halloween o Noche de Brujas y Día de Muertos. Es el tiempo perfecto para celebrar con amigos y disfrutar de platillos y bebidas deliciosos. ¡Mira aquí estas ideas de cócteles para tus fiestas que puedes preparar en casa! Cóctel especial del Día de los Muertos del mixólogo Mario Morales para IZO Mezcal IZO Mezcal recetas de cocteles dia de muertos Credit: Cortesía IZO Ingredientes: 1.5 IZO mezcal .5 licor ancho Reyes .5 cherry herring .5 miel de agave (1:1 porciones) .5 jugo de granada .75 jugo de limón verde 1 chorrito de Serrano bitters Sal black lava Hielo frescoLimón y cereza deshidratados para adornar Método:

Servir sobre hielo fresco en vaso tipo old fashioned escarchado con la sal negra y adornado con el limón y cereza deshidratados. Ofrenda Milagro milagro tequila dia de los muertos halloween Credit: Cortesía: Tequila Milagro Ingredientes: 2 porción de tequila Milagro reposado 1 porción jugo fresco de mandarina ½ porción de jugo de limón fresco ¼ miel de cardamomo ½ clara de huevo 1 flor de cempasúchil comestible Método:

Colocar todos los ingredientes en una coctelera metálica y añadir hielo fresco. Tapar, agitar y colar sirviendo en una copa champañera. Adornar con la flor. Cártel siciliano con Dos Hombres Mezcal Sicilian Cartel Dos Hombres Mezcal Credit: Cortesía Dos Hombres Mezcal Ingredientes: 1.5oz Dos Hombres Mezcal 1oz Jugo de toronja Monin o similar .75oz jugo de limón verde fresco 4 chorritos de tintura de chile habanero 1 clara de huevo Peychauds Bitters y cáscara de naranja para adornar

Instrucciones:

Colocar todos los ingredientes excepto la clara de huevo en una coctelera con hielo fresco y agitar bien. Colar y servir en una copa champañera. Añadir la clara en seco y servir encima de la mezcla previa. Añadir los Bitters y con la punta de un palillo crear los corazones. Agregar la cáscara de naranja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sptiz Contraluz contraluz receta dia de muertos Credit: Cortesía: Mezcal Contraluz Ingredientes: 1 oz Mezcal Contraluz 1 oz Italicus Clear Aperitif 4 oz Champagne Método:

En una copa tipo flauta para champaña mezclar el mezcal Contraluz con el Italicus. Añadir un chorrito de la champaña y adornar con una cascarita de limón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cocteles deliciosos para celebrar Halloween y el Día de los Muertos ¡prepáralos en casa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.