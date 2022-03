3 cócteles para que bebas como un auténtico irlandés en el día de San Patricio Estos cócteles son perfectos para celebrar el día de San Patricio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir St. Patricks Day cocktails san patricio cocteles bebidas Credit: Getty Images ¿Somos todos un poco irlandeses? Al menos, así lo parece cada 17 de marzo, día de la celebración de San Patricio en todo el mundo. El 17 de marzo se recuerda al obispo irlandés Patrick. Fue el primer misionero cristiano en Irlanda y está considerado como el patrón del país. El día de San Patricio es festivo en Irlanda, Irlanda del Norte, Montserrat, Terranova y Labrador. Al principio, se trataba de una fiesta espiritual. Entretanto se ha convertido en una gran fiesta en todo el mundo dominada por el color verde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No tienes que ser irlandés para celebrar el día de San Patricio. Si estás planeando una reunión entre amigos o simplemente quieres disfrutar un poquito del espíritu de la celebración, estos cócteles son una deliciosa opción. Shamrock Fizz casamigos Shamrock Fizz Credit: Cortesía Ingredientes: 1.5 oz. Casamigos Blanco Tequila, 1 oz. jugo de limón fresco, .75 oz. jarabe simple, 8 a 10 hojas de cilantro, 3 rodajas de pepino, club soda. Preparación: Combina todos los ingredientes en una coctelera, añade hielo y agita. Servir en un vaso alto y añadir un poco de club soda. Decorar con una rodaja de pepino. El Chapulin San Patricio coctel ElChapulin mezcal Ilegal Credit: mezcal Ilegal Ingredientes: 1 oz. Ilegal Mezcal Joven, 1 oz. crema de menta, 1 oz. crema y 1 oz. crema de cacao. Preparación: En una coctelera, agita fuertemente todos los ingredientes. Sirve en una copa y decora con chocolate en polvo. Feeling Lucky Feeling Lucky Crystal Head Vodka Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz. Crystal Head Vodka, ¾ oz. Green Chartreuse, ½ oz. jugo de limón fresco, ½ oz. jarabe simple, 1 clara de huevo, 3 hojas de menta. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Sirve en un vaso helado y adorna con las hojas de menta.

