Celebra el Mes de la Herencia Hispana con estos tres deliciosos cócteles ¡salud!

El Mes de la Herencia Hispana es una oportunidad perfecta para celebrar nuestra herencia y nuestras raíces. Eso incluyen nuestra literatura, arte, música gastronomía y mucho más. Lógicamente el tequila, el mezcal, el pizco y otras bebidas de América Latina ocupan un puesto de honor en la mesa y aquí te presentamos tres deliciosas recetas para brindar y decir ¡salud! por nosotros. Margarita de miel con gengibre PATRON_HoneyGingerMargarita_1 Credit: Cortesía Tequila Patrón Ingredientes: 2 oz tequila PATRÓN Silver (o similar) 1 oz jarabe de miel .75 oz jugo de limón fresco 3 rueditas de gengibre Método: En una coctelera de metal machacar las rueditas de gengibre frescas para sacares el jugo.

Añadirles el tequila PATRÓN Silver y el jugo de limón.

Agitar vigorosamente con hielo y dejar que enfríe.

Colar y servir en un vaso tipo old fashioned y adornar con más gengibre.. *Jarabe de miel: Combinar partes iguales de miel con agua tibia y mezclar bien hasta que se disuelva. Jalisco mule PATRÓN_JaliscoMule Ingredientes: 2 oz tequila PATRÓN Silver (o similar) 3 oz soda de gengibre (ginger beer) .5 oz jugo de limón Rodaja de limón y gengibre caralemizado para adornar Método: Combinar todos los ingredientes con hielo fresco en un cantarito de cobre. Adornar con el gengiblre caramelizado y el limón. Margarita Maximalista JR-Maximalist-Margarita-1 Credit: Cortesía Grand Marnier Ingredientes: 1.5 oz Tequila Espolón Blanco (o similar) 0.75 oz Grand Marnier Cordon Rouge 0.5 oz Puré de maracuyá 0.5 oz limón 0.5 oz Simple Syrup Sal negra ** Receta creada con el estilista Jason Rembert y el diseñador Xavier Herit, embajador de Grand Marnier.

