3 cócteles para brindar por el amor y la amistad Compartimos tres recetas para que las hagas en casa y las disfrutes a más no poder. ¡Salud! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir cocteles dia valentin Credit: Getty Images ¡El Día de los enamorados está a la vuelta de la esquina! Ya sea que estés planeando una pequeña reunión con tus amistades o sorprender a tu media naranja, te enseñamos a preparar cocteles perfectos para brindar por el amor y disfrutarlos en compañía o en solitario. V-Day Cosmopolitan Galentines Day la pinta Credit: Cortesía Ingredientes: 1 oz. jugo de arándano, 1 oz. licor de granada de La Pinta, 1 oz. vodka. Preparación: Vierte todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agita por 15 segundos y cuela en una vaso helado. Decora el borde del vaso con azúcar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DeLeón Pasión Martini 15 DELEON BLANCO PASION WHITE 2 Credit: Cortesía Ingredientes: 1 ½ oz. tequila DeLeón Blanco, 2 oz. Flor de Jamaica, ¾ oz. jarabe de vainilla de Madagascar, ½ oz. jugo de limón fresco, 3 pizcas de bíter Hella. Preparación: Añade todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y sirve en un vaso helado. Decora con una orquídea. Grey Goose Essences Strawberry & Lemongrass Fizz Grey Goose Essences Strawberry & Lemongrass Credit: Cortesía Ingredientes: 1 ½ oz Grey Goose Essences Strawberry & Lemongrass, 4 ½ oz. soda, fresas frescas, limoncillo, piel de limón. Preparación: Vertir todos los ingredientes menos la soda en un vaso alto helado. Cubrir con la soda. Adorna con el limoncillo, las fresas frescas y limón.

