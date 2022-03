Cócteles para celebrar la fiesta de los Oscars 2022 Cócteles de Hollywood para tu fiesta de Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oscars Credit: Getty images Anualmente lo mejor de la industria cinematográfica mundial se reúne para dar paso a la entrega de los premios Óscar. Este reconocimiento es entregado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y es una de las ceremonias más importantes y prestigiosas del mundo que se transmite en vivo a más de cien países. A continuación, te ofrecemos algunos cócteles de cine para los Oscars. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DeLeón Coco Horchata Colada deleon tequila Coco Horchata Colada Credit: Cortesia Ingredientes: 1 1/2 oz Tequila DeLeón Reposado, 1 oz crema de coco, 2 oz horchata, 1/2 oz jugo de limón fresco, 1/2 oz jarabe de piña, 3 pizcas de mole mexicano amargo. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y sirve en un vaso con hiel. Adorna con una rodaja de piña, palos de canela y limón seco. Electric Honey The Balvenie - Electric Honey Credit: Naomi Leslie / The Balvenie Ingredientes: 2 oz The Balvenie DoubleWood 12 Year, ½ oz jarabe de miel, ½ oz café helado, 1 pizca de pimienta cayena. Preparación: Preparación: vierte todos los ingredientes en un vaso con hielo. Mezcla delicadamente y añade una pizca de pimienta cayena. Paraíso milagro tequila paraiso Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Milagro Silver, 1/2 oz néctar de agave, 3/4 oz jugo de limón fresco,1 oz jugo de aloe vera, 1/2 oz jugo de pepino, 1 pizca de sal, 1 ramo de menta. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita y vierte en un vaso alto con hielo. Decora con la menta y una pizca de sal. The Kástra Martini Kastra Martini Credit: Cortesía Ingredientes: 2.25oz Kástra Elión, .5oz Vermouth seco, 1 pizca de amargo de naranja, una pizca de sal. Preparación: Mezcla todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agita bien y vierte en un vaso martini. Decora con aceite de oliva con infusión de limón.

