Cuatro cócteles perfectos para celebrar el verano Tenemos todo para celebrar un barbeque, el Día de la Independencia o cualquier fiesta de verano con bebidas refrescantes y coloridas, ¡toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Duke Spirits Blackberry Bourbon Lemonade Credit: Cortesía Duke Bourbon El verano es la época perfecta para bajar la velocidad, cocinar al aire libre, disfrutar del sol y el aire fresco y recibir a amigos en casa. Es también la oportunidad perfecta para mostrar sus dotes como anfitrión al frente de un asador o como experto barman preparando cócteles vistosos y refrescantes. Y para ayudarte a conseguir tus metas sin mucho esfuerzo aquí compartimos cuatro recetas novedosas y deliciosas de cócteles refrescantes para el verano, ¡salud! Sangría Aviation southside aviation gin Credit: Cortesía: Southside Aviation gin Ingredientes: 1.5 oz Ginebra Aviation American o similar 1.5 oz vino tinto 1 oz jugo de naranja fresco 1 oz jugo de piña 0.5 oz jarabe de azúcar o simple syrup Moras machucadas Método: Combinar todos los ingredientes en una coctelera de metal con hielo. Tapar y agitar Colar y servir en un vaso con hielo fresco. Adornar con las moras. La Adelita Tequila Paloma La Adelita Tequila Paloma Credit: Cortesía: Tequila La Adelita Ingredientes: 4 oz Tequila La Adelita Tequila Blanco o similar 1 ½ oz jugo de toronja fresco 1 jugo de limón verde fresco 1 oz miel de agave Agua mineral Rebanadas de toronja Método: Escarchar el borde del vaso en que vamos a servir el cóctel con sal gruesa o kosher. En una coctelera colocar todos los ingrediente menos el agua mineral. Añgitar bien. Servir en el vaso escarchado con hielo fresco y añadir un chorrito de agua mineral. Adelita Señorita Adelita Señorita Credit: Cortesía: Tequila La Adelita Ingredientes: 3 oz Tequila La Adelita Reposado o similar 2 oz jugo de toronja roa (blood orange) 1 oz azúcar moreno Refresco de toronja Rebanadas de toronja roja Chile piquín al gusto para el borde Hielo escarchado Método: Combinar todos los ingredientes líquidos en una coctelera de metal con hielo, tapar y agitar bien. Colar y servir en un vaso escarchado con chile piquín y sal y hielo fresco Añadir un chorrito del refresco de toronja. Adornar con la rodaja de toronja y una ramita de romero, si se desea Duke Spirits Blackberry Bourbon Lemonade Duke Spirits Blackberry Bourbon Lemonade Credit: Cortesía Duke Bourbon Ingredientes: 1 ½ oz Duke Bourbon o similar ¾ oz jugo de limón fresco ¾ oz jarabe de azúcar o simple syrup ½ oz puré de zarzamoras 1 chorrito de Angostura Bitters 1 bolita de cardamomo sin moler Agua mineral Rodaja de limón para adornar Método: Moler el cardamomo. En una hielera colocar todos los ingredientes y el cardamomo (excepto el agua mineral) sobre hielo fresco. Tapar y agitar bien Colar sobre un vaso con hielo fresco —tipo mason jar es ideal—añadir el agua mineral y adornar con la rodaja de limón y más moras enteras.

