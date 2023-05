La chef Pati Jinich comparte su receta de paloma con mandarina, chile y tequila ¡para la mamá audaz! Este cóctel lleva ingredientes frescos, un toque de tequila y un poquito de picante ¡es perfecto para las mamás que se atreven! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La chef Pati Jinich se ha ganado un sitio muy especial en el panorama gastronómico y cultural gracias a su aclamada serie Pati's Mexican Table (PBS). A través de dicha serie —que se encuentra en su décima temporada— la nacida en Ciudad de México ha presentado recetas con las delicias de la cocina de su país sirviendo también como una ventana a su historia y sus raíces. Paralelo al programa ganador de tres premios James Beard y nominada cuatro veces a los premios Emmy, regresó este año con la segunda temporada de La Frontera with Pati Jinich (PBS), donde al explorar la gastronomía de la región fronteriza entre México y Estados Unidos también explora los temas que preocupan a sus habitantes y descubre sus tradiciones. Pati Jinich es además autora de varios recetarios bestseller, el más reciente se titula Treasures of the Mexican Table (2021). Pati Jinich Credit: Cortesía Aquí la aclamada chef y mamá comparte una creación exclusiva de un cóctel creado con las mamás en mente para consentirlas en su día y decir ¡salud! con ellas. Paloma con mandarina, chile y tequila para la "Mamá audaz" Tequila Centenario Credit: Cortesía Tequila Centenario Ingredientes: 2 oz Gran Centenario® Añejo Tequila (o similar) 2 oz jugo de mandarina fresco 1 oz jugo de limón verde recién exprimido 1 oz Chile de Árbol Miel de agave Agua mineral Chile piquín en polvo y un chile de Árbol seco, entero Método: Colocar todos los ingredientes —excepto el agua mineral, el chile piquín y el chile entero— en una coctelera con hielo y agitar bien. Escarchar el borde de un vaso con el chile piquín Colocar hielo fresco en el vaso y vaciar la mezcla. Añadir un chorrito del agua mineral y adornar con el chile entero Tip de la chef Jinich: Disfrutar este platillo con camarones al chipotle.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La chef Pati Jinich comparte su receta de paloma con mandarina, chile y tequila ¡para la mamá audaz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.