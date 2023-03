Cóctel de peras frescas con chile y vodka, ¡delicioso y refrescante! Esta bebida se prepara con peras frescas, jengibre, vodka y chile Tajín o similar . ¡Pruébalo en casa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 24 de marzo se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Cóctel. Es una fecha en la que se celebra la creatividad de los camareros y barmans en su incansable búsqueda por crear nuevas y deliciosas combinaciones de cócteles con o son alcohol. Y cada vez son más los que incorporan ingredientes poco usuales en sus creaciones, como el chile, el humo y las flores, por mencionar algunos. Aquí compartimos esta deliciosa receta creada en conjunto por la marca de chile Tajín y el Buró del Noroeste de la Pera (PBNW, por sus siglas en inglés). Esta bebida se prepara con peras frescas, jengibre, vodka y chile Tajín o similar. ¡El cóctel es tan nuevo que no tiene nombre y en redes se busca a un ganador para nombrarlo! Aquí está la receta del cóctel de peras frescas con chile Tajín y vodka: Tajin Pear Cocktail Credit: Cortesía: Tajín SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes: 1/2 pera madura - en cubos Jengibre fresco Jugo de 1/2 lima 3/4 OZ. de jarabe de miel (3:1 de miel y agua) 1 1/2 oz de vodka regular o habanero Chile Tajín Clásico (o similar) Para preparar el vodka sabor chile habanero: Remojar chiles habaneros frescos en una taza de vodka sin sabor para crear una infusión (aproximadamente 30 minutos). Colar y reservar. Método: Colocar los cubos de pera y el jengibre fresco rallado en una coctelera y machacarlos. Agregar el jugo de lima, el vodka, el jarabe de miel, el hielo, una pizca de Tajín sobre hielo fresco en la coctelera. Agitar bien. Escarchar el borde de un vaso con jugo de limón y chile Tajín en polvo. Vaciar la mezcla de la coctelera al vaso escarchado. Decorar con medias rodajas de pera fresca.

